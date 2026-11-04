最高 50 亿元将创科创板纪录，长鑫科技董事长朱一明提议增加回购股份金

IT之家 11 月 4 日消息，长鑫科技今日公告，公司收到董事长朱一明先生的提议，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，提议将回购金额由“不低于人民币 10 亿元（含），不超过人民币 20 亿元（含）”增加至“不低于人民币 25 亿元（含），不超过人民币 50 亿元（含）”。

此次上调后的回购方案，将创下科创板史上单次回购金额最高的案例纪录。

10 月 30 日，长鑫科技董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金，以集中竞价交易方式回购股份。根据当时的方案，回购股份拟用于股权激励、员工持股计划，以及注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量约为实际回购总量的 50%，且不高于该比例；用于注销并减少注册资本的股份数量不低于实际回购总量的 50%。

据IT之家此前报道，长鑫科技前三季度实现营业收入 2690.24 亿元，同比大增 738.51%；归母净利润达 1320.4 亿元，而上年同期为亏损 52.8 亿元，成功实现扭亏为盈。

据悉，公司此次加码回购，发生在股价承压的背景下：11 月 3 日，长鑫科技股价下跌 7.00%，收于 38.80 元 / 股，创上市以来收盘新低，收盘总市值约 2.63 万亿元，较上市后高点累计缩水超过 1 万亿元。

11 月 4 日午后，A 股多只 AI 基础设施相关个股股价拉涨。截至收盘，长鑫科技涨 13.63%，市值 2.99 万亿元，逼近 3 万亿市值关口。