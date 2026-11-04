现代汽车展示自动加氢机器人，以及高耐久性燃料电池系统

IT之家 11 月 4 日消息，现代汽车集团首次展示了一款能够自动为氢燃料商用车加氢的机器人，同时公布了一套经过升级、旨在提高电堆耐久性的燃料电池系统。这两项技术均亮相于 2026 世界氢能博览会（World Hydrogen Expo 2026）。展会在韩国高阳市 KINTEX 会展中心举行，展示内容还涵盖兆瓦级电解制氢、废弃物制氢以及氢能轨道交通等领域相关技术与产品。

此次首次公开亮相的燃料电池系统采用了升级后的电池单元和相关组件，旨在提高系统耐久性，以满足卡车、公交车等商用车辆长距离行驶的需求。

自动加氢机器人则将用于为燃料电池清洁车加注氢气，帮助驾驶员免去重复性的加氢操作。此外，现代汽车集团还展示了 Bluelink Uptime Care 平台，该平台能够监测车辆部件的运行状态，并为预防性维护提供支持。这些技术旨在减少车队停运时间，保障车辆持续运营。

在氢气供应方面，现代汽车集团展示了一套兆瓦级电解制氢方案。该方案将 12 个电堆组合成一个 5MW 级电解槽模块，每年可生产约 700 吨氢气，整体设计还支持扩展至数百兆瓦规模。

目前，一套 1MW 集装箱式示范设备已在韩国光州投入运行，保宁市、扶安郡和济州岛的其他项目也在开发中。此外，清州市还建有一座利用有机废弃物制氢的设施。

IT之家注意到，展会现场还展出了计划于 2027 年推出的 Nexo 氢燃料电池 SUV、一款氢动力机车模型，以及正在研发中的 Elec City Fuel Cell 低地板城际客车。后者旨在满足韩国将于明年生效的一项相关要求。

现代汽车集团还通过多个应用场景展示了氢能与其他产业结合的可能性。例如，群山新万金（Saemangeum）AI Valley 概念项目计划将太阳能驱动的电解制氢系统与 AI 数据中心、机器人制造设施连接起来，展示如何根据当地能源需求灵活安排氢气生产与供应。