6 台智元机器人直播在便利店 24 小时打工，4 台成功“转正”

IT之家 11 月 4 日消息，智元 11 月 2 日发起机器人直播在便利店“打工”挑战，6 台精灵 G2 机器人连续 24 小时在岗。

11 月 3 日 10:00，智元“机器人打工不能停”便利店直播挑战结束，在全网超 200 万人的围观下，最终 4 台机器人成功“转正”。

在考核期间，机器人共完成任务 1730 次 / 件。其中，接待顾客 683 人，商品取送 369 单，咖啡制作 147 杯，热食出品 126 份，巡检补货 277 次，桌面清理 128 次。

根据官方介绍，6 位精灵 G2 机器人化身便利店“试用期员工”，开启 24 小时不间断转正考核，迎战四大班次考验：午间高峰试岗、晚高峰抗压考验、深夜独立值守、清晨早餐冲刺。

历经 24 小时全时段压力考验、客流冲击、突发需求以及长时间在岗挑战，最终有 4 位精灵 G2 试用期员工顺利转正，2 位暂未转正。

转正员工组共 4 位：

智能迎宾阿豪，全场景顾客服务评分 TOP1，全程主动迎宾、积极营业，用稳定的态度拿下最高评价，顺利转正。

接待取货火宝，接单积极、响应快，期间遇到订单激增、客人临时取消等突发情况没有停摆，坚持在岗持续处理任务，抗压过关，成功转正。

咖啡师咖少，温柔治愈的门店咖啡担当，做咖啡有条不紊，圈粉多位女性顾客，出品的热美式饱受好评，顺利转正。

热食主理人叮酱，元气值拉满，自带活力感染力，行动稳妥，综合表现达标，准予转正。

待观察、暂未转正组共 2 位：

巡检补货倦王，本次考核存在感偏低， 在岗状态偏“摸鱼”，巡检补货主动性不足 ，没能跟上门店流转节奏，后续需重点打磨在岗积极性。

环境清洁冷姐，深夜值守时遇到垃圾箱已满，脱离既定路线跑出店外、偏离岗位，岗位稳定性不达标，本次暂不转正，需重新调校岗位规则。

据IT之家此前报道，10 月 29 日，智元正式推出预训练 / 后训练 / 部署后实现全链路规模化学习的具身模型 —— GO-3 Preview。该模型采用具身原生的 WRAM（World Reasoning Action Model）架构，将任务推理、未来预测与动作生成连接起来，让机器人理解指令、预测未来，并生成可执行的动作，将于 2026 年底全面开源。

搭载该框架的精灵 G2，在真实便利店上岗期间，不依赖人工示范与调试，自己定位失败原因、调整策略、沉淀经验，做到了在多个复杂精细任务上持续改进，实现“无人在环”的持续自我进化。

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