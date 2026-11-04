首个：华为云智果 AgentArts 获中国信通院最高等级评级

IT之家 11 月 4 日消息，华为官方今日宣布，华为云智果 AgentArts 智能体平台近日顺利通过中国信通院组织的可信 AI 企业级智能体平台评估，是首个通过该项测评，并获得当前最高等级（4+ 级）的产品。

据介绍，本次评估依据《企业级智能体技术要求》，围绕企业级智能体平台的技术能力、应用能力和服务能力三方面展开，全面考察平台在智能体认知、规划、执行、业务集成、知识管理、运行维护及安全合规等方面的综合能力。

IT之家查询获悉，云智果（AgentArts）智能体平台是华为面向企业核心业务场景打造的智能体平台，支持多种框架（LangChain / LangGraph 或自研框架等）和模型，并拥有四大核心能力：生产级长程任务、企业级安全环境、行业知识深度和全链路可观测。AgentArts 使用方式如下：

Managed Agents（全托管式智能体）：只需配置模型、提示词和工具，平台托管运行环境、会话状态和工具执行。自带 Harness 工程框架，兼具效率、可控性与高性能，适合快速验证和标准场景。

运行时托管：将用户自带的 Agent 代码部署到平台的运行时环境中运行。兼容主流框架，也支持用户自研智能体部署托管，适合深度定制和复杂场景。

智能体观测与评估：为任意来源的智能体提供全链路可观测和自动化评估能力。平台内创建的智能体自动上报数据，第三方智能体可通过 OpenAPI 或 SDK 接入，实现统一的观测与评估。

此外，平台还提供低代码智能体编排能力（单智能体、工作流、多智能体），适合非技术开发人员快速搭建标准场景应用。