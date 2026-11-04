奇瑞全新捷途自由者 7 燃油 SUV 上市，限时焕新价 8.99 万元起

IT之家 11 月 4 日消息，在今晚举行的全新捷途自由者 7 上市发布会上，奇瑞全新捷途自由者 7 正式上市，售价区间为 11.39-13.49 万元，限时焕新价 8.99-11.09 万元。

1.5TGDI 轻享：上市指导价 11.39 万元，限时焕新价 8.99 万元

1.5TGDI 舒享：上市指导价 12.39 万元，限时焕新价 9.99 万元

1.5TGDI 舒享 +：上市指导价 12.99 万元，限时焕新价 10.59 万元

1.5TGDI 尊享：上市指导价 13.49 万元，限时焕新价 11.09 万元

IT之家获悉，新车定位在捷途自由者 7 PLUS 之下，搭载 1.5T+7DCT 的动力组合，未来自由者 7 与自由者 7 PLUS 将分别面向城市出行与有越野四驱需求的消费群体。

此外，捷途自由者 7 PLUS C-DM 同步上市，共推出 3 款车型，售价区间为 12.99-14.99 万元，限时焕新价 12.49-14.19 万元。

车身尺寸方面，自由者 7 车长 4749mm、车宽为 1967mm、车高 1840mm，轴距为 2800mm；作为参考，自由者 7 PLUS 的车身尺寸为 4796/1967/1840mm，轴距为 2810mm。

内饰方面，自由者 7 配备 15.6 英寸 2.5K 中控屏幕，标配 8155 车载芯片，支持 DeepSeek + 讯飞星火智能 AI 大模型。车内配备 64 英寸全景天窗，主驾座椅提供 6 项调节，支持座椅记忆 / 加热 / 通风等功能，女王副驾支持 80° 电动腿托以及一键舒享模式。

动力方面，自由者 7 搭载 1.5TGDI 涡轮增压发动机，最大功率 135kW，最大扭矩 290N·m，同时匹配 7DCT 变速箱。车辆最小离地间隙 185mm，涉水深度可达 600mm。

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