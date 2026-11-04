倍思推出 Sleep SK1 蓝牙睡眠音箱：专门用于放置在枕下使用，184 元

IT之家 11 月 4 日消息，倍思现已在京东上架一款 Sleep SK1 蓝牙睡眠音箱，该产品专门用于放置在枕下使用，定价为 184 元，部分地区国补后低至 173.18 元。

该音箱尺寸为 16.5cm x 4.5cm x 1.4cm，净重约 44g。机身表面覆盖亲肤哑光涂层，不易沾染指纹，整体材料选用防火材料制成。其平整的造型放置于枕头下方不会产生异物感，侧躺翻身也不会压迫耳部。机身一侧配备了数显屏幕，能够实时显示当前时间、运行模式与剩余电量。

发声规格上，音箱采用微振传导技术，搭载对称式全向双振子发声单元，号称音乐能够通过声波介质定向入耳，用户需要贴近枕头才能听清，有效防止漏音打扰旁人。音箱内置 300mAh 容量电池，满电状态下的续航时间可达 10 小时以上，能够满足整夜不断电的使用需求。

官方同时强调，该产品配套的应用内置了 100 余种白噪音资源，包含雨声、篝火、海浪及 ASMR 等类型，用于覆盖环境杂音以辅助睡眠。用户可根据不同的日程安排，自由设定 10 组闹钟。闹铃声音同样通过定向传音技术传送，实现独立唤醒使用者，不干扰同床者的休息。

IT之家附产品参数：

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