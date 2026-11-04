开源项目通过 NPU 而非 GPU 渲染 Win11 桌面：目前刷新率仅 2-3Hz，目标 30Hz

IT之家 11 月 4 日消息，开发者团队 labscommunity 发布了一款面向 Windows 11 的原型驱动程序，尝试使用 NPU 而非系统集成显卡或独立显卡来渲染桌面画面。这款驱动名为 npu-driver，采用 Apache 2.0 开源协议，代码已发布在 GitHub 上。

目前，该驱动已在搭载英特尔 Panther Lake 处理器的设备上完成测试。虽然实际性能距离预定的 30Hz 刷新率目标仍有较大差距，但其已经具备基本的功能，并且能够在用户主动要求或发生故障时自动切换回 GPU 渲染。

开发团队认为，这项尝试回应了近年来处理器发展中的一个问题。npu-driver 项目的 GitHub 说明文件写道：“如今，每一台新款笔记本电脑都配备了 NPU，但这些芯片往往处于闲置状态。与此同时，GPU 却承担着桌面合成、浏览器运行以及越来越多本地 AI 模型的运算任务。这个项目提出了一个范围明确、可以验证的问题：NPU 能否从头到尾接管桌面合成工作，同时不需要应用程序或桌面合成器感知到这一变化？”

目前，答案是肯定的。测试表明，NPU 确实能够渲染 Windows 11 桌面，以及记事本、Edge 浏览器等应用窗口。npu-driver 可以按照预期运行，并且在需要时能够无缝切换回 GPU 渲染。

不过，开发者强调，目前这款驱动严格来说只是一个“研究原型，而非正式产品”，现阶段面临的主要问题是性能。GitHub 项目说明文件显示，驱动距离实现 30Hz 的目标刷新率还有很大差距，目前实际屏幕刷新率仅为 2 至 3Hz。

npu-driver 目前基于一台搭载 Panther Lake 处理器的笔记本电脑开发。英特尔 Panther Lake 系列处理器均采用 NPU 5 架构，NPU 算力达到 45 至 50 TOPS。

IT之家注意到，一名疑似来自 labscommunity 团队的开发者还在 Reddit 上介绍了这一项目。尽管 npu-driver 渲染 Windows 11 界面的速度可能相当缓慢，但它能够将 3D GPU 占用率从 3.4% 降至 0.6%，从而释放 GPU 资源，用于 AI 推理等其他任务。

让系统 NPU 承担更多实际工作，无疑是一个值得关注的发展方向，尽管这项技术目前的应用场景还比较有限。消费级处理器短期内似乎不会放弃集成 NPU，这类 AI 加速单元很可能会继续与视频编解码硬件、数字信号处理器（DSP）等组件一道，成为处理器的重要组成部分。

即便微软及其合作伙伴已经不再大力推动 Copilot+ PC 品牌，NPU 作为处理器中的独立加速单元，仍有望长期保留下来。