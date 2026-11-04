字节旗下 AI 开发平台“扣子”：推进企业级服务产品整合升级，现售企业版将先暂停新售

IT之家 11 月 4 日消息，字节跳动旗下 AI 开发平台“扣子（Coze）”发布公告，正在推进企业级服务的产品整合升级，并规划后续可供企业客户选择的产品和套餐方案。配合本次整合，现售扣子企业版将先暂停新售。

IT之家注：官网显示，“扣子”是面向 Agent 时代的新一代 AI 团队协作平台。用户可以一个人调度多个 Agent，也可以和团队成员一起协同多个 Agent，在同一个项目里完成办公、编程、视频创作、文件处理、行业研究等复杂任务。

8 月 24 日，据智能涌现消息，字节跳动对旗下的办公 AI 产品完成了一轮团队整合：TRAE、扣子团队将整体并入豆包体系，其中 TRAE Work、扣子将与豆包在工作场景的产品能力进行整合。

8 月 25 日，字节跳动发布“豆包工作”。作为豆包面向生产力场景推出的全新 Agent 产品与品牌，豆包工作能围绕用户目标自主拆解任务、调用工具、持续推进复杂工作流程。

据介绍，暂停新售期间，已购客户仍可在合同约定的有效期内、相应套餐全面下线前继续使用套餐包含的功能，并获得客户服务与支持。各阶段时间和客户服务安排说明如下：