财经媒体人秦朔就名誉权纠纷起诉抖音集团副总裁李亮，后者回应“会积极应诉”

IT之家 11 月 3 日消息，财经媒体人、“秦朔朋友圈”创始人秦朔昨日在微信朋友圈发布声明，称针对抖音集团副总裁李亮近期发布的“侵害本人名誉权的言论”，已委托国浩律师事务所向上海法院提交起诉材料。李亮同日在微博发文回应称“会积极应诉”。

这场诉讼源于双方围绕“中国互联网的字节时间”持续约一周的公开论战。

10 月 26 日，秦朔在“秦朔朋友圈”发表《可怕的红果与中国互联网的“字节时间”》，援引野村证券报告中的 QuestMobile 数据称，2026 年 7 月中国移动互联网使用时长前 50 的应用中，字节系份额为 40.9%，腾讯系为 29.1%，并据此探讨中国互联网是否正从“腾讯时间”转向“字节时间”。

李亮随后多次发文反驳，认为该定性“极不严谨”，指出相关数据仅统计移动端前 50 个应用，未涵盖长尾应用和 PC 端，不足以概括中国互联网整体格局。IT之家此前报道，李亮还特意强调“腾讯公司短剧、短视频增长速度，远远超过抖音和红果”。

双方争论随后升级，李亮在微博中使用了“非蠢即坏”等措辞，并暗示秦朔的表述“可能是后面‘利益相关方’坚持要他做的”；秦朔则指出李亮将他人撰写的《兰香如故》相关文章错误归属到自己名下，以此影射其与特定公司的关联。

在秦朔宣布起诉后，李亮发布微博长文进一步阐述立场。他以红果短剧为例，称部分被“精英人群”视为“无脑剧”的短剧，内核涉及啃老、天价彩礼、农产品违约等现实问题，形式上是“爽剧”，但社会价值“不比科普历史文化剧差”。李亮同时将矛头指向“专家自媒体”，称其“形式上是‘专家’，内核却是经营‘自媒体’公司的商人”，并称若这类账号“传播不严谨甚至虚假的观点，带节奏、捧杀竞争对手”，因“专家”外衣而具有迷惑性，“社会危害性很大”。他将应诉的意义表述为“让社会明白那些‘专家自媒体’的迷惑性和危害性”。

秦朔方面主张李亮的言论构成名誉侵权，核心指向李亮对其立场独立性的暗示。李亮则否认相关指控，试图将诉讼框架为对“专家自媒体”现象的公共讨论。

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