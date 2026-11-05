国内海拔最高超超临界火电项目完成试运行，今日在青海投产

IT之家 11 月 5 日消息，据央视新闻报道，今天（5 日），国内海拔最高超超临界火电项目 —— 青海华电格尔木一期火电项目 1 号机组顺利完成 168 小时试运行，正式投入商业运营。

报道称，项目位于青海省海西州格尔木市，平均海拔约 2850 米，建设 2 台 660MW 超超临界间接空冷抽凝式火电机组。针对高原戈壁低氧低气压导致燃煤难以充分燃烧，叠加煤质碱含量高、机组易结焦积灰等问题，项目应用启动加氧、超低负荷稳燃技术，打造适配高海拔、全燃高碱煤、可灵活调峰的锅炉成套方案，攻克高海拔火电建设技术难题，填补行业空白。

华电格尔木公司项目总负责人赵发林介绍，项目全容量投产后，年发电量可达 60 亿千瓦时，能满足约 660 万居民一年的用电需求，将有效提升青海电网安全稳定支撑能力，为新能源大规模消纳提供调峰保障。

IT之家从报道获悉，机组采用国内领先的超超临界发电技术，供电煤耗优于国家标杆水平。同时，有效利用格尔木市中水，建立分质处理、梯级回用体系，实现全厂废污水闭环消纳、零外排，固废综合利用率 100%。目前，项目正全力推进 2 号机组整套启动，力争年内实现“双机”投产。

延伸阅读

文中提到的“超超临界”是火电领域的先进发电技术概念。水的临界参数为 22.129MPa、374.15℃，炉内工质压力高于该临界点即为超临界锅炉；一般主蒸汽压力超 25 兆帕、温度超 580℃ 即可视为超超临界机组，我国电力百科全书则将主蒸汽压力≥27MPa 界定为超超临界机组。相比超临界机组，超超临界机组热效率可提高 1.2%-4%。

文中提到的“间接空冷”是一项节水技术。传统冷却塔会有大量水汽飘散损耗，而双曲线间接空冷塔内部介质为闭式循环，运行时几乎看不到白雾升腾，可显著减少耗水。做功后的乏汽经间接空冷系统冷却后重新凝结为液态水，再次回到汽水循环系统，因此特别适合高原缺水地区。

该项目是青海省“十四五”能源发展规划的重点项目，总投资约 63 亿元，同时也是柴达木格尔木东沙漠“沙戈荒”新能源外送基地的先导性调节电源。项目配套建设脱硫、脱硝、电除尘装置，同步建设 750kV 升压站、储灰场、铁路专用线及中水工程。

在 1 号机组投产之前，项目 2 号锅炉已于 2026 年 10 月 18 日首次点火成功，标志着 2 号机组正式迈入热态调试新阶段，为后续机组并网奠定基础。

该项目落地了国内首台整根国产化高中压转子 —— 它是汽轮发电机组的“心脏”，过去长期依靠海外进口；一批关键高压阀门也同步实现国产替代，以缩短检修周期、降低运维成本。