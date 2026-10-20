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荣耀 WIN 2 系列手机官宣全系最高 12070mAh 巨无霸青海湖电池，号称“追番连刷 110 集”

2026/10/20 15:38:36 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 20 日消息，荣耀官方今日宣布，WIN 2 系列手机官宣全系最高 12070mAh 巨无霸青海湖电池，号称可“组队上分连摘 50 星”、“尽兴追番连刷 110 集”、“从北京徒步到阿那亚”。

据IT之家此前报道，博主 @体验more 曝光了荣耀 WIN 2 系列新机部分规格参数，包含荣耀 WIN 2、荣耀 WIN RT 2、荣耀 WIN Turbo 2 三款机型。

荣耀 WIN 2

  • 第六代骁龙 8 超级至尊版，LPDDR5X Ultra+UFS4.1；

  • 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏，0.93mm 四等边；

  • 100W+50W+10100mAh；

  • 200MP 1/1.4 OIS 主摄，金属中框；

  • 双风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，WIN 键，超声波指纹，USB3.2 Gen1，N79 等等；

  • 12+256/16+256/12+512/16+512/16+1TB

荣耀 WIN RT 2

  • 第五代骁龙 8 至尊版，LPDDR5X Ultra+UFS4.1；

  • 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏；

  • 90W+12070mAh；

  • 200MP 1/1.56 OIS 主摄，金属中框；

  • 单风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，超声波指纹，USB2.0 等等；

  • 12+256/16+256/12+512/16+512。

荣耀 WIN Turbo 2

  • 有望搭载骁龙 8s Gen4；

  • 6.89 英寸 2K 185Hz LTPS OLED 直屏；

  • 90W+12070mAh；

  • 50MP OIS 主摄？金属中框；

  • 无风扇，双 1216 对称双扬，IP68/IP69/IP69K，X 轴马达 0809，USB2.0 等等；

  • 8+256/12+256/16+256/12+512/16+512

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关键词：荣耀 WIN 2 系列青海湖电池荣耀

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