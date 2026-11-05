苹果 MacBook Neo 卖爆：消息称第二代订单量翻倍备货，2027 年瞄准 1600 万台

IT之家 11 月 5 日消息，行业媒体 DigiTimes 昨日（11 月 4 日）发布博文，援引供应链消息报道，苹果已向零部件供应商给出第二代 MacBook Neo 的出货预测：2027 年计划出货约 1,600 万台，较 2026 年款（约 800 万台）出货量增加一倍。

第二代 MacBook Neo 预计将在 2027 年上半年发布，并带来多项性能升级。市场传闻称，新机可能搭载 A19 处理器，配备最高 12GB 内存，同时进一步扩充配色选择。不过，上述配置信息仍属供应链与行业预测，苹果尚未官方确认。

需要指出的是，这里的“翻倍”并不完全等于同比出货量翻倍。初代 MacBook Neo 于 2026 年 3 月初发布，其 800 万台的出货量实际覆盖约 10 个月，而非完整年度；因此，2027 年 1,600 万台的预测若按全年计算，增长幅度会小于字面上的两倍。

MacBook Neo 已成为苹果近年最具冲击力的新品之一。苹果前 CEO 蒂姆 · 库克曾称其发布周是“首次购买 Mac 用户有史以来最好的发布周”。面对旺盛需求，苹果曾在 2026 年 5 月将产能翻倍，供应商也被迫加速排产。

这款产品还被认为帮助苹果抵御了全球 PC 市场的疲软：2026 年第二季度，苹果 Mac 出货量同比增长 13%，与整体 PC 市场下滑形成反差。

若供应链预测属实，第二代 MacBook Neo 的订单扩张意味着苹果正将其视为扩大 Mac 用户基础、争夺价格敏感型消费者和新兴市场的关键产品。