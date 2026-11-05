索尼《战神：劳菲》宣布延期至 2027 年 5 月 20 日发售，圣莫尼卡工作室称需要进一步打磨

IT之家 11 月 5 日消息，当地时间 11 月 4 日，索尼圣莫尼卡工作室（Santa Monica Studio）宣布旗下 PS5 独占游戏《战神：劳菲》延期发售，原定于 2027 年 2 月 16 日推出的新作现调整至 2027 年 5 月 20 日，推迟约 3 个月。

索尼圣莫尼卡工作室称，自今年 6 月公布游戏以来，团队非常感谢玩家对劳菲冒险故事的关注。为了打造符合玩家期待的游戏体验，开发团队决定延长开发时间，在正式发售前完成最后的打磨工作，并进一步完善游戏品质。

《战神：劳菲》于 2026 年 6 月的 PlayStation State of Play 发布会上正式公布，是《战神》系列的新作。与此前以奎托斯为主角的作品不同，本作将由奎托斯已故妻子劳菲（Faye）担任主角，讲述她在诸神的来世世界“万时界”（Everywhen）展开冒险的故事。

根据索尼此前公布的介绍，劳菲在自己的葬礼后意外苏醒，发现自己此前为保护奎托斯和阿特柔斯所制定的计划正面临威胁。为了拯救家人，她必须穿越万时界，与来自不同神话体系的神明展开战斗。

索尼此前已于 9 月 29 日开启游戏预购，并公布了不同版本的内容和售价。标准版售价 69.99 美元（IT之家注：现汇率约合 467.8 元人民币），数字豪华版售价 79.99 美元（现汇率约合 534.7 元人民币）。

此外，索尼还推出了限量版 Collector Box 收藏套装，英国地区售价为 129.99 英镑（现汇率约合 1,164 元人民币）。该收藏套装此前标注的发售日期同样为 2027 年 2 月 16 日，此次延期后，其实际发货时间也将同步调整。