苹果 macOS 27.3 开发者预览版将“实时活动”带入菜单栏，无灵动岛 Mac 也能用

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（11 月 4 日）发布博文，报道称在 macOS 27.3 首个 Beta 开发者预览版中，苹果针对没有灵动岛的 Mac 设备，引入了 iPhone 上广受欢迎的“实时活动”（Live Activities）特性。

在 macOS 27.3 Beta 开发者预览版中，苹果 macOS 菜单栏已支持显示 Apple Music、时钟、语音备忘录等系统应用的实时活动。对于普通 Mac 用户而言，该特性不用打开应用或切换窗口，也能在屏幕顶部菜单栏看到正在播放的歌曲、倒计时、录音状态或屏幕录制进度。用户还可直接进行轻量操作，例如暂停音乐或接受隔空投送请求。

苹果此前在 10 月 28 日发布配备 PROLED 显示屏的 MacBook Pro 时，首次将该功能引入 Mac 平台。而运行 macOS 27.3 或更新版本的 Apple Silicon Mac 均可获得相关体验，包括顶部带刘海的 MacBook，以及 M1 MacBook Pro、MacBook Air 等较旧机型。

在应用支持方面，macOS 27.3 将为 Apple Music、时钟、语音备忘录等内置应用提供“实时活动”；开发者也可为第三方应用接入该能力，让外卖、打车、快递、会议、下载进度等场景在 Mac 桌面上获得更直观的动态提醒。IT之家附上相关截图如下：