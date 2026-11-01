苹果推送 macOS 27.3 首个开发者预览版：Siri AI 有望扩展支持繁体中文

IT之家 11 月 4 日消息，苹果公司今天推送 macOS 27.3 Golden Gate 首个开发者测试版，内部版本号为 26C5035r，距离上周推出 macOS 27.2 仅约一周。

科技媒体 9to5Mac 称本次更新主要亮点在于扩展 Siri AI 语言支持，不过目前该信息依然有待验证。苹果 Siri AI 上线初期仅支持英语，在 macOS 27.2 更新中上线法语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。

苹果公司此前承诺在 2026 年年底之前，在上述语言支持基础上，再扩展支持繁体中文、挪威语、土耳其语以及越南语。上述语言支持可能已在 macOS 27.3 Golden Gate 首个开发者测试版中上线，并于 12 月随 macOS 27.3 正式版上线普及。

此外针对国行 Apple 智能，苹果公司今天已通过 iOS 27.3 首个开发者预览版更新，解锁首批 Apple 智能技能，但首批仅面向 iPhone，而 Mac 等其他平台依然需要等待一段时间。

macOS 27.3 可能延续上一版本引入的手势识别工具，进一步调整系统底层和界面，以适配触控输入。

苹果公司还发布了 macOS Sequoia 15.8.3 和 macOS Tahoe 26.7.3 的首个候选版本，继续支持旧版 macOS。macOS Sequoia 15.8.3 的发布版本号为 24H314，而 macOS Tahoe 26.7.3 的发布版本号为 25G416。