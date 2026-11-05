暴雪《魔兽世界：无限》全球上线：等级永久锁定 60 级，12 月 10 日开放首个团本

IT之家 11 月 5 日消息，暴雪旗下《魔兽世界：无限》（World of Warcraft: Forever）今天早上 7 点全球同步上线，国服与国际服同一时间开服，客户端此前已在战网开放预下载。

该作是暴雪在正式服与经典怀旧服之外推出的第三条独立产品线，官方将其定位为长期并行的“永久家园”，而非阶段性资料片。

游玩门槛延续了《魔兽世界》的订阅逻辑：账号内拥有《魔兽世界》游戏时间即可进入《魔兽世界：无限》，无需单独购买游戏本体。

同时，暴雪也提供了付费礼包，但提供的是额外内容，例如新种族“天裔”、泽风岛起始剧情以及外观与便利性奖励，不影响玩家先体验基础内容。国服战网另售天裔英雄礼包（218 元）与天裔史诗礼包（388 元）。

硬件方面，最低配置要求 Windows 10 64 位、4 核 3.0GHz 处理器、8GB 内存、DirectX 12 兼容的 4GB 显存显卡，以及 128GB 固态硬盘可用空间。

暴雪介绍称，《魔兽世界：无限》的核心设定是一条与正式服完全独立的平行时间线，故事起点在熔火之心开放之前，等级上限永久锁定在 60 级，不随资料片推进而提升。

其内容层面新增超过 1000 个全新任务，并加入海加尔山、辛德拉、河林、泽风岛等探索区域，其中河林区域覆盖 35 级至 45 级，包含 150 余个新任务。可玩种族“天裔”是源自泽风岛的高等精灵流亡者，可自由选择加入联盟或部落；游戏同时开放了侏儒牧师、矮人萨满祭司、亡灵圣骑士等全新的种族职业组合。27 棵天赋树均经过重新设计，猎人的野兽控制、射击与生存三条路线以及德鲁伊的形态切换等核心机制在保留原有框架的前提下做了调整，设计思路明确回避专精同质化。

技术层面，《魔兽世界：无限》引入了“体验预设”机制，首次登录时玩家可在“经典”与“强化”两种呈现方式之间选择。经典模式使用标清角色模型、关闭任务关注点与幻化，接近原版界面布局；强化模式默认开启高清模型、单背包视图、幻化与任务指引，并采用居中的屏幕布局与横向移动键位。

IT之家注：体验预设仅改变画面与界面默认状态，不限制规则集选择，后续仍可在设置中逐项调整。

此外，游戏取消了传统独立服务器，改为规则集选择，上线时开放普通、PvP、角色扮演与角色扮演 PvP 四种模式，专家模式（永久死亡）计划在后续推出。

首发版本包含 9 座全新五人地下城，以及 15 对 15 的暗矛群岛 PvP 战场。团队副本方面，深穴、海加尔峰与奥妮克希亚的巢穴将于 2026 年 12 月 10 日起向 60 级玩家开放。露营与传承系统同步上线，传承天赋树最初开放“专业”“冒险”“充裕”三类，传承点数由账号下所有角色共享；游戏不提供飞行坐骑，角色命名采用双名结构，完整名字在同一大区内保持唯一。手柄支持以 Beta 状态随游戏上线，可用于选择目标、施放技能与拾取战利品，聊天等功能仍需键盘操作。

开发团队表示，《魔兽世界：无限》并不试图复刻 2004 年的原版体验，而是在 60 级框架内持续横向扩充内容，以“不追赶进度”为节奏设计前提。