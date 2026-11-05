单日大涨 5.31%：苹果股价昨日再创历史新高，报收 349.51 美元

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 AppleInsider 今天（11 月 5 日）发布博文，报道称受 2026 财年第四财季业绩超预期推动，苹果公司股价在美国当地时间 11 月 4 日再度刷新历史最高收盘价，报收 349.51 美元（现汇率约合 2,337 元人民币）。

根据美国东部时间 11 月 4 日 16 点（IT之家注：北京时间 11 月 5 日凌晨 5 点）美股收盘价格，苹果公司收盘价格为 349.51 美元（现汇率约合 2,337 元人民币），较前一交易日上涨 5.31%，盘中最高触及 354.50 美元（现汇率约合 2,370 元人民币），当前公司市值为 5.08 万亿美元（现汇率约合 33.96 万亿元人民币）。

IT之家查询公开资料，苹果此前的最高收盘价纪录是 348.91 美元（现汇率约合 2,333 元人民币），创于 2026 年 10 月 29 日。11 月 4 日苹果收报 349.51 美元（现汇率约合 2,337 元人民币），较旧纪录高出约 0.60 美元（现汇率约合 4 元人民币），从而再次刷新历史最高收盘价。

市场普遍认为，本轮上涨并非苹果独有。美国中期选举后，纳斯达克整体上行，Meta、亚马逊、Netflix 和 Alphabet 等大型科技股同步走强，其中亚马逊当日上涨 6.12%，Netflix 上涨 4.68%。纳斯达克指数收报 25,736.51 点，上涨 1.44%。

不过该媒体认为，苹果自身的业绩仍是关键支撑。根据报道，苹果第四财季营收达 1,145 亿美元（现汇率约合 7,654.81 亿元人民币），高于华尔街预期的 1,134 亿美元（现汇率约合 7,581.27 亿元人民币），也明显高于 2025 年同期的 1,025 亿美元（现汇率约合 6,852.56 亿元人民币）。其中，iPhone 业务贡献 576 亿美元（现汇率约合 3,850.8 亿元人民币）营收，其他产品线亦实现增长；公司还获得了第二笔关税退款，进一步改善财务表现。

该媒体还指出苹果股价在财报发布后并未延续以往“先回调、再反弹”的走势，而是迅速走强，显示投资者对其营收韧性、iPhone 需求及盈利能力的信心增强。