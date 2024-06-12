苹果股价创历史新高！大涨超 7%，市值达 3.176 万亿美元

IT之家 6 月 12 日消息，在 WWDC 2024 主题演讲以及全新人工智能功能“Apple Intelligence”亮相后的一天，苹果股价飙升至历史新高。截至周二收盘，苹果股价达 207.15 美元，涨 7.26%，股价创历史新高，市值一夜大增 2142 亿美元，总市值达 3.176 万亿美元（IT之家备注：当前约 23.05 万亿元人民币），并拿下消费电子巨头今年的第一个历史新高。

和华尔街惯常的周一开盘下跌一样，苹果股价在 WWDC 首日后也出现了小幅下跌。然而，周二形势逆转，苹果股价最终大涨 7.26%，收于 207.15 美元，开盘价为 193.65 美元。

苹果股价的飙升得益于投资者和公众经过一段时间消化了苹果在 WWDC 上的重要发布内容。毫无疑问，其中影响力最大的莫过于“Apple Intelligence”，这是苹果公司将机器学习和生成式人工智能技术进一步整合到其产品和服务中的重大举措。长达一年多以来，华尔街分析师一直对苹果在人工智能领域“闷声发大财”的策略表示担忧，但很明显，苹果一直在蓄势待发。

另一个可能的利好因素是，分析师认为“Apple Intelligence”功能需要搭载 Apple Silicon 芯片（例如 A17 Pro）才能运行。这将这项功能的使用范围限制在 2020 年底以来推出的 Mac 电脑、iPhone 15 Pro 系列以及未来配备足够强大芯片的 iPhone 机型上。

2022 年 1 月，苹果成为首个市值达到 3 万亿美元的公司，但随后的一年中，市值稳步下跌。2023 年 6 月苹果市值一度回升至 3 万亿美元，但随后又迅速下跌。

今年年初，苹果股价为 184.93 美元。然而，由于 4 月 19 日 iPhone 15 系列销售低迷以及苹果缺乏人工智能战略等负面预期，股价一度跌至 165.00 美元。但仅仅两周后，苹果不仅超出华尔街的季度预期，还上调了股息，并启动了另一项大规模回购计划。

如今，随着“Apple Intelligence”的发布，苹果兑现了将在其产品线中全面整合人工智能功能的承诺。

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