AI 立功：苹果 Apple TV 4K 能原生 60FPS 运行 Switch 游戏《超级马力欧：奥德赛》

IT之家 11 月 5 日消息，网友 u/FloatingFalafel 昨日（11 月 4 日）在 Reddit 社区发帖，发布了开源项目 TVPort，可以在苹果 Apple TV 4K 上原生运行 Switch 游戏《超级马力欧：奥德赛》（Super Mario Odyssey）。

IT之家附上相关演示视频如下：

在技术实现方面，TVPort 开源项目基于 nxnative 工具包开发，并使用 Claude Opus 5.5 构建，重新编译部分 Nintendo Switch 及 Switch 2 游戏，让其能在 Apple TV 4K 上原生运行。据开发者介绍，多数 Switch 游戏的移植流程较为相似，但部分游戏在纹理加载等方面存在差异，需要额外诊断和修复。

在支持的游戏方面，《超级马力欧：奥德赛》目前在 Apple TV 4K 上能以 60FPS 原生运行，仅偶有轻微卡顿，在瀑布等场景下可能会出现音频问题。

项目目前仅测试了少数游戏，对硬件要求更高的《塞尔达传说：王国之泪》等作品，可能因第三代 Apple TV 4K 过热降频而难以流畅运行。即将于 11 月 13 日发售的第四代 Apple TV 4K 搭载 A19 芯片，或许能承载更多大型游戏。

需要注意的是，TVPort 并不附带游戏文件。用户必须自行从正版卡带提取游戏数据，且需要一台经过改装的 Nintendo Switch，因此它并非面向普通用户的“一键玩任天堂游戏”方案。

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