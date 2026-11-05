微软修复 Win11 画图应用 8.1 分高危漏洞，但用户反馈看不到更新

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 5 日）发布博文，报道称微软确认 Windows 11 内置“画图”（Paint）应用存在 8.1 分（满分 10 分）高危漏洞，但用户无法正常安装微软补丁。

该漏洞追踪编号为 CVE-2026-83844，微软已经于 10 月 13 日公布该漏洞，并将其严重程度评为“重要”，CVSS 评分为 8.1 分（满分 10 分）。微软强调该漏洞实际利用难度较高，目前也没有发现其被在野利用的报告，因此普通用户不必过度恐慌。

不过该媒体指出用户现阶段无法部署相关补丁。微软官方表示已通过 Microsoft Store 应用商店分发补丁，用户升级到 11.2609.401.0 以及后续版本可以抵御该漏洞影响。

但部分用户和 IT 管理员发现，即便开启了 Microsoft Store 自动更新，画图应用依然停留在 11.2603.251.0 等较旧版本，且应用商店中看不到可安装的安全更新。

该媒体指出画图应用由 Microsoft Store 单独维护，应用补丁并不等同 Windows 11 系统补丁，因此即便用户把 Windows 11 升级到最新版本，该画图应用的风险依然存在。