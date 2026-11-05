微软修复 Win11 画图应用 8.1 分高危漏洞，但用户反馈看不到更新

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 5 日）发布博文，报道称微软确认 Windows 11 内置“画图”（Paint）应用存在 8.1 分（满分 10 分）高危漏洞，但用户无法正常安装微软补丁。
该漏洞追踪编号为 CVE-2026-83844，微软已经于 10 月 13 日公布该漏洞，并将其严重程度评为“重要”，CVSS 评分为 8.1 分（满分 10 分）。微软强调该漏洞实际利用难度较高，目前也没有发现其被在野利用的报告，因此普通用户不必过度恐慌。
不过该媒体指出用户现阶段无法部署相关补丁。微软官方表示已通过 Microsoft Store 应用商店分发补丁，用户升级到 11.2609.401.0 以及后续版本可以抵御该漏洞影响。
但部分用户和 IT 管理员发现，即便开启了 Microsoft Store 自动更新，画图应用依然停留在 11.2603.251.0 等较旧版本，且应用商店中看不到可安装的安全更新。
该媒体指出画图应用由 Microsoft Store 单独维护，应用补丁并不等同 Windows 11 系统补丁，因此即便用户把 Windows 11 升级到最新版本，该画图应用的风险依然存在。
目前尚不清楚是微软误撤下架了修复版本，还是在安全公告中写错了目标版本号。用户可在 PowerShell 中运行
Get-AppxPackage -Name Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version 检查版本。