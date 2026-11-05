美国 AI 扩张遭遇地方阻力：水电资源和环境争议升温，76% 选民反对在社区建设数据中心

北京时间 11 月 5 日，据美国科技媒体 The Verge 报道，随着 2026 年美国中期选举结果陆续出炉，人工智能行业赖以发展的数据中心建设遭遇重大阻力。

美国多地选民通过地方公投限制数据中心扩张，多名支持暂停相关项目建设的候选人赢得选举，意味着美国 AI 数据中心开发商未来可能面临更加严格的监管环境。

美国全国广播公司（NBC News）在选举日开展的民调显示，76% 的受访选民反对在自己居住的社区建设数据中心。与此同时，针对数据中心建设的地方公投也呈现明显的限制开发倾向。

根据咨询机构 Redbud Consulting 汇总的数据，截至当地时间 11 月 4 日上午，在全美涉及数据中心开发的 45 项地方投票议案中，已有 33 项结果支持限制数据中心建设。

部分地方政府采取了相当严格的措施。例如，缅因州韦尔斯镇选民支持暂停大型数据中心建设 180 天；俄亥俄州多个城市投票禁止建设用电规模超过 25 兆瓦的数据中心；堪萨斯州埃尔多拉多市则投票决定，在未来 10 年内禁止建设峰值用电负荷超过 10 兆瓦的数据中心。

这股反对数据中心无序扩张的浪潮，也影响了多个州的政治格局。

在得克萨斯州，民主党州众议员吉娜 · 伊诺霍萨（Gina Hinojosa）击败共和党现任州长格雷格 · 阿博特（Greg Abbott），当选新一任州长。得州是美国规划中数据中心数量第二多的州，而伊诺霍萨支持在全州范围内暂停数据中心开发。相比之下，阿博特此前一直支持数据中心扩张，尽管他今年夏天也启动了新的审查措施，以评估相关项目接入电网的影响。

得州联邦参议员选举同样受到数据中心议题影响。民主党候选人詹姆斯 · 塔拉里科（James Talarico）击败共和党候选人肯 · 帕克斯顿（Ken Paxton）。两人都主张削减部分数据中心税收优惠，并要求开发商承担自身能源基础设施成本，但塔拉里科更强调环境影响以及让公众分享数据中心带来的经济收益。

在俄亥俄州，民主党人谢罗德 · 布朗（Sherrod Brown）重新夺回联邦参议院席位，击败共和党现任参议员乔恩 · 赫斯特德（Jon Husted）。布朗在竞选期间将对手称为“数据中心的代言人”，批评其此前推动相关税收优惠政策。他主张，数据中心开发商不应在缺乏地方居民参与的情况下获得建设许可或税收减免。

密歇根州新当选的民主党联邦参议员阿卜杜勒 · 埃尔-赛义德（Abdul El-Sayed）同样支持暂停新数据中心项目，直到建立充分的安全保障和联邦层面监管措施。

此外，佐治亚州新当选的州长基莎 · 兰斯 · 博顿斯（Keisha Lance Bottoms）、缅因州新当选的联邦参议员特洛伊 · 杰克逊（Troy Jackson）等人，也在竞选期间支持暂停数据中心建设，以重新评估其环境及经济影响。

值得注意的是，反对数据中心无限制扩张并非民主党候选人的专属立场。

在佛罗里达州，共和党人拜伦 · 唐纳兹（Byron Donalds）成功当选州长。尽管他反对全面禁止数据中心建设，但此前在国会提出法案，要求开发商自行承担能源和水资源需求带来的成本。

宾夕法尼亚州州长乔什 · 夏皮罗（Josh Shapiro）成功连任。他此前签署行政命令，禁止数据中心开发项目使用保密协议，并取消 AI 数据中心项目的快速审批待遇。在威斯康星州，两党州长候选人虽然都不支持全面暂停数据中心建设，但均主张取消相关州级税收补贴。

The Verge 指出，虽然部分支持数据中心开发的候选人仍然赢得选举，但几乎所有相关候选人都不得不在竞选中回应这一议题。

数据中心争议背后，是美国居民对电价上涨、水资源消耗、环境影响以及公共财政补贴的担忧。随着 AI 模型训练和推理需求快速增长，科技公司持续扩大算力基础设施投资，但配套电网升级和资源消耗带来的成本，正在成为地方社区关注的焦点。

不过，数据中心议题究竟在多大程度上直接影响了候选人的选举结果，目前仍难以量化。选民的投票选择同时受到经济、移民以及其他政治议题影响。

此次中期选举至少释放了一个明确信号：美国 AI 数据中心扩张正在遭遇越来越强烈的地方政治阻力。对科技公司而言，未来建设数据中心不仅需要解决芯片、电力和资金问题，还需要面对来自选民、地方政府及监管部门的更多限制。