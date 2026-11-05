原 Uber 总裁 Jill Hazelbaker 加入 OpenAI：美国政界出身，担任首席企业事务官

IT之家 11 月 5 日消息，OpenAI 于 11 月 3 日宣布，Jill Hazelbaker 将加入 OpenAI，担任首席企业事务官，负责公司的全球传播与企业定位工作。

加入 OpenAI 之前，Jill 担任 Uber 总裁兼首席企业事务官，负责领导公司的全球传播、市场营销、公共政策、安全及人力资源团队。

加入 Uber 之前，Jill 在 Snap 负责传播与公共政策工作。更早之前，她曾在谷歌担任高级领导职务，负责全球企业传播、欧洲、中东和非洲地区的传播，以及欧洲地区的政府关系工作。

IT之家从公告了解到，Jill 的职业生涯始于美国政界，曾在地方、州及全国层面的竞选活动中担任领导职务。她曾在参议员 John McCain 的 2008 年总统竞选团队中担任全国传播总监兼首席发言人，也曾担任纽约市市长 Michael Bloomberg 的新闻秘书。

OpenAI 联合创始人兼总裁 Greg Brockman 表示：“随着 AI 融入越来越多人的生活，如何与公众沟通、互动并赢得信任，变得前所未有地重要。Jill 拥有出色的判断力和久经磨炼的领导能力，也深刻理解在全球范围内开发技术所带来的机遇与责任。她正是我们迈入下一阶段所需要的领导者。对于她加入 OpenAI，我感到由衷的喜悦与欢迎。”