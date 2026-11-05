比尔盖茨批评美国政府：AI 模型能力惊人，不作为让世界面临生物武器风险

北京时间 11 月 5 日，据《金融时报》报道，微软联合创始人比尔 · 盖茨 (Bill Gates) 指责特朗普政府阻碍了防范 AI 风险的努力。

盖茨周三在《金融时报》举办的 AI 未来峰会上表示，AI 模型展现出的“惊人”能力意味着，“无论是其造福人类的潜力，还是造成危害的潜力，都不容低估”。

他指出，恶意行为者利用 AI 工具制造生物武器或攻击社会各领域网络安全漏洞，构成了最紧迫的风险。尤其值得警惕的是，一些“开放”模型可以免费供开发者使用，而这些模型的安全防护机制和监控措施能够被移除。盖茨警告称，涉及 AI 的生物安全事件所造成的“损害规模”可能“比新冠严重得多”。

盖茨表示，尽管存在这些担忧，但国际社会监管和监测 AI 及其影响的努力，正因白宫的不作为而受阻。

“除非美国参与其中，否则采取行动的意义并不大。因此，我们目前陷入了僵局…… 唯一的问题是，究竟还要发生多少起恶性事件，他们才会改变立场？”盖茨说。

盖茨是多位发出 AI 警告的科技领袖之一。他们指出，AI 的发展方式可能导致这项技术遭到滥用，甚至可能脱离人类控制，造成灾难性后果。这位亿万富翁慈善家此前曾警告称，AI 可能造成 10 亿人死亡，并引发大范围就业动荡。

近几个月来，人们对这项新兴技术安全性的担忧不断升温，Anthropic 在上周的 IPO 招股书中警告称，AI 可能带来“灾难性或生存性风险”。盖茨称赞这家前沿实验室在 AI 危险问题上的坦诚：“他们一直非常公开透明，这是又一个例证。”

尽管该技术发展速度惊人，但美国总统特朗普拒绝了加强政府对 AI 监管的呼吁，将制定 G20 AI 指导方针的努力斥为“全球主义者的阴谋”，转而主张科技行业自我监管。

自我监管行不通

盖茨表示，自我监管行不通，“一旦涉及多家公司，解决这个问题的唯一途径就落到政府身上”。他敦促美国政府考虑为 AI 模型的内部安全防护机制和监控措施制定统一的评估基准，并牵头开展全球合作，修复网络安全漏洞，同时建立大规模监测体系，在“空气、污水和血液”等领域开展监测，以便尽早发现可能由 AI 助长的传染病疫情。

作为 AI 技术持续快速发展的一个例证，盖茨预计，OpenAI 和 Anthropic 今年可能都会发布新模型，并在 2027 年有“两次重大发布”。

他还表示，“模型本身失控”的问题将在不久的将来成为一个严重担忧，可能就与这些即将发布的模型有关。盖茨认为，这需要政府在保障措施和对新模型进行第三方审计方面开展更多工作。

盖茨呼吁加快行动，充分释放 AI 的潜在益处，例如推动药物研发、缓解医院候诊名单过长的问题。他表示：“这些好事不会自然而然地发生。”

盖茨还表示，在 AI 正在深刻改变社会的背景下，他支持“对亿万富翁和超级富豪征税”。这一表态似乎意味着他支持加州提出的“亿万富翁税”提案。该提案是一项加州公投议案，但根据周二美国中期选举的初步计票结果，该提案似乎即将遭到否决。

他赞扬了 OpenAI 和 Anthropic 联合创始人在慈善事业方面作出的承诺，并表示自己正在与他们商谈合作事宜，“确保这些资金能够在全球健康等多个领域产生巨大影响”。

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