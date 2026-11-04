OpenAI CEO 奥尔特曼回应内存言论争议：称遭断章取义，希望扩大内存产能

IT之家 11 月 4 日消息，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）近日回应了外界对其一番言论的强烈批评。此前，他在一次采访中表示，个人电脑中配备内存，而不是将内存集中放在数据中心供人使用，这种做法在他看来“很糟糕”。

在接受 YouTube 博主 Cheeky Pint 采访时，奥尔特曼表示：“从全球资源分配的角度来看，让每个人的电脑里都存放着大量全球供应有限的 DRAM，而且这些内存 95% 的时间都处于闲置状态，实际上是相当糟糕的。如果要应对当前这种供应极其紧张的局面，就应该让云端资源得到最大程度的利用。但不知为何，很多人的直觉恰恰与此相反。”

这番言论迅速引发广泛嘲讽。不少人认为，无论奥尔特曼本意如何，他的表态听起来都像是希望剥夺个人拥有内存的权利，迫使整个社会将资源集中起来，为 OpenAI 等 AI 公司服务。社交媒体上随即涌现大量帖子、图片和视频，批评奥尔特曼的这一观点，还有人表示，将坚决捍卫自己的内存，不让任何人夺走。就连科技行业竞争对手埃隆 · 马斯克（Elon Musk）也加入了声讨行列，发布了一张相关表情包。

如今，奥尔特曼通过一系列社交媒体帖子回应了这场风波。他对网上的反应表达了不满，强调自己的言论遭到了断章取义，还顺势开起了玩笑。在一名网友的建议下，他甚至将 X（原 Twitter）账号名称改成了“Ram Altman”。

奥尔特曼表示，自己实际上希望全球拥有“大量内存”，也希望人们“想在自己的电脑里装多少内存，就装多少内存”。他还抱怨称，自己的言论被断章取义，实在“令人恼火”。

他接着表示：“我一直在呼吁全球扩大内存产能，这已经持续很长时间了。”

不过，奥尔特曼并未否认自己认为，将内存集中部署在数据中心可能比分散在个人电脑中更有效率。他想强调的是，全球内存供应应当足够充裕，不必在两者之间做出取舍。奥尔特曼在另一条回复中表示：“我希望你们拥有多到用不完的内存。让我们扩大生产。”

然而，这番回应并未平息争议。正如外界所料，网友们继续用表情包和嘲讽回应奥尔特曼的解释，尤其是 PC 游戏玩家群体，仍在持续批评这位科技亿万富翁的观点。

今天早些时候，奥尔特曼还曾在 X 上发布一则声明。一些人认为，这番表态可能与美国举行的中期选举有关。民主党在此次选举中击败特朗普领导的共和党，并重新掌控美国国会，这或许意味着美国政府未来将调整 AI 监管策略。此前，美国对 AI 行业的监管总体上相当有限。

奥尔特曼当时写道：“人们应该始终掌控自己的未来。OpenAI 反对这样一种观点：人们可以被置于一种从属地位，只能去做 AI 系统认为值得给予人类奖励的事情。人们不应将未来的控制权拱手让给超级智能，而这一要求最终也应成为限制 AI 发展进程的约束条件。”

数据中心建设，以及 AI 对就业市场乃至人类生存可能造成的影响，已经成为选民关注的重要议题。与此同时，AI 热潮推高了相关内存需求，导致用于 AI 系统的内存供应日益紧张，进而带动显卡、游戏主机和 PC 硬件价格大幅上涨。

IT之家注意到，受这场被称为“RAM 末日”（RAMpocalypse）的内存供应危机影响，索尼、微软和任天堂均已上调旗下游戏主机售价。英伟达 RTX 5080 显卡也已从官方商城下架，而就在几周前，RTX 5090 就已基本停止销售。