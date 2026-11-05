“超人”卡维尔自己玩“CGI 剃胡子”梗，借助谷歌 Googlebook 笔记本 AI 开发游戏《胡子协议》

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（11 月 4 日）发布博文，报道称谷歌携手演员亨利 · 卡维尔（Henry Cavill）合作，官宣一款直接在 Googlebook 上制作的 16 位横版卷轴游戏《胡子协议》（Mustache Protocol）。

IT之家曾于 10 月 1 日报道，卡维尔与谷歌（Google）达成合作，使用谷歌新款笔记本电脑 Googlebook 开发一款电子游戏，而官方昨日正式公布该游戏的名称和风格。

卡维尔于 1983 年 5 月在英国出生，2013 年主演的《超人：钢铁之躯》上映，成为首位在银幕上塑造这一英雄形象的英国人，此外在 Netflix 剧集《猎魔人》中饰演主角利维亚的杰洛特。

谷歌同步上线了幕后纪录片系列的第一集，介绍这款游戏的开发过程。报道指出，《胡子协议》使用了 Googlebook 内置的 Antigravity、Rambler 和 Magic Pointer 等 AI 工具进行创作，属于典型的“氛围编码”（vibe-coded）项目（开发者以自然语言描述想法，由 AI 协助生成和迭代游戏内容）。

在游戏来源方面，视频称当年《正义联盟》补拍与《碟中谍 6：全面瓦解》档期重叠，卡维尔因合同必须为后者保留胡须，片方最终只能通过 CGI 在《正义联盟》中“移除”胡子。结果画面效果引发大量讨论，也成为好莱坞特效史上一个知名话题。

这款游戏并非单纯玩“CGI 剃胡子”梗。谷歌宣布与男性健康公益组织 Movember 合作，在 11 月期间，玩家每游玩一次《胡子协议》，谷歌将捐赠 11 美元（IT之家注：现汇率约合 73.5 元人民币），累计捐赠上限为 50 万美元（现汇率约合 334.3 万元人民币）。相关资金将用于提升公众对男性心理健康、自杀预防、前列腺癌和睾丸癌的认识，并提供公益支持。

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