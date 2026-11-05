国铁集团：Z、N、V 字头普速旅客列车 11 月 25 日发行，首批车票 11 月 11 日起发售

IT之家 11 月 5 日消息，据国铁集团官方，全国铁路列车车次编排改革顺利推进，第一批车次变更即将实施，11 月 25 日 0 时起始发开行的普速旅客列车、11 月 24 日 18 时起始发开行的货物列车将正式启用新车次，按照 2026 版《列车车次编排规定》，普速旅客列车使用 Z、N、V 字头字母，普速旅游列车使用 Y 字头字母，货运班列使用 B 字头字母，采用无字头字母编排方式的其他货物列车、路用列车车次相应进行了优化调整，共涉及客货列车 4700 余列。

变更后，新车次列车的开行区段、运行时刻基本保持不变，第一批实行新车次的列车车票将于 11 月 11 日起陆续发售，其中试点预约购票服务的京沪铁路新车次的车票将于 11 月 6 日起陆续兑现。动车组列车车次此次变更暂时保持不变，将于 12 月下旬实施变更。

据官方公告，国铁集团启动全国铁路列车车次编排改革工作，在专业调研、系统测算和充分论证基础上，坚持车次唯一性原则，对现行 2014 版《列车车次编排规定》中字头字母、数字号段的整体编排规则进行了系统修订，形成了 2026 版《列车车次编排规定》，将动车组旅客列车车次的字头字母由原来的 4 个增加至 7 个，可编排的列车车次数量增长近 40%，货物列车新增“DH”字头字母，丰富和拓展了车次编排可使用的号段资源，为未来客货列车开行规模扩大和新线路、新装备、新产品投用预留了充足空间，推动构建分类清晰、层次分明、直观易记的客货列车车次编码体系，方便旅客货主通过规范的字头字母、数字号段快速了解运输产品内容。

为确保新旧列车车次变更顺利过渡，国铁集团组织相关部门和单位对列车车次变更涉及的规章制度进行了全面修订，升级了信号软件和信息系统，优化完善了铁路 12306 和 95306 系统功能，经系统测试、模拟验证和安全评估，第一批列车车次变更已经具备实施条件，即将正式实施，主要涉及普速旅客列车、旅游列车和货物列车等，变更后的新车次重新编排了字头字母和数字号段，客货运输产品分类更加清晰、辨识度更高。

普速旅客列车方面，将原有 T 字头调整为 N 字头，原有 K 字头及无字头的数字号段车次调整为 V 字头，Z 字头保持不变、仅调整读音和部分数字号段。变更后，普速旅客列车车次使用 Z、N、V 三个字母字头：

Z 按英文字母读音，表示最高运行时速 160 公里的快速旅客列车，车次编排为 Z1-Z1998；

N 按英文字母读音，表示最高运行时速 140 公里的快速旅客列车，车次为 N1-N1998；

V 按英文字母读音，表示最高运行时速 120 公里的普速旅客列车，其中，快速旅客列车车次编排为 V1-V5998、普通旅客快车车次为 V6001-V6998、普通旅客慢车车次为 V7001-V7998。

旅游列车方面，Y 字头保持不变，是普速旅游列车专属字头，通过数字号段区分旅游专线和旅游专列两类产品，其中，普速旅游专线列车车次编排为 Y1-Y998，普速旅游专列列车车次编排为 Y1001-Y9998，旅客选择旅游产品时可以一目了然。

IT之家注意到，由于火车票有 15 天预售期，部分旅客列车过渡期内在铁路 12306 平台可能出现“同一列车在不同日期有两种表达”情况。铁路 12306 平台将在 App 首页及车票查询页面增加信息提示，同时加大信息推送力度，各大车站将通过广播、站内公告、电子显示屏等方式及时公告新车次列车开行动态和旅客出行指引。有出行需求的旅客请务必详细核对列车车次、到发车站、运行时刻等信息，以免误购误乘、影响行程。

铁路部门提示，第一批变更后的列车车次信息，可通过铁路 12306、95306 网站、手机客户端、微信公众号及拨打 12306、95306 客服热线等渠道查询，或关注各地铁路部门发布的动态信息、车站公告，以便合理安排行程和货物运输事宜。第二批列车车次变更将于 12 月下旬实施，包括高速旅客列车、动集旅客列车、城际旅客列车、市郊（域）旅客列车、动车组快运列车等类型列车，届时铁路部门将及时向社会发布相关信息。