国铁集团：2026 年前三季度营收 9143 亿元，净利润盈利 130 亿元

IT之家 10 月 31 日消息，10 月 30 日，国铁集团披露了 2026 年前三季度财务决算。前三季度，国铁集团实现营业总收入 9143 亿元，净利润盈利 130 亿元，多项运输指标创历史同期新高。

国铁集团提到，前三季度，全国铁路累计发送旅客 37.1 亿人次、同比增长 4.8%，创历史同期新高，其中 5 月 1 日发送旅客 2484.4 万人次，创单日旅客发送量历史新高。

国铁集团推出系列便民利民惠民举措，在京沪高铁、京沪铁路开展火车票预约购票试点服务，常态化运行学生旅客预约购票服务，淡季周中时段给予老年旅客“折上折”票价优惠，铁路常旅客会员服务新增教师积分优惠措施，“静音车厢”服务覆盖超 8000 列动车组列车，“爱宠行”服务覆盖 163 座高铁车站、392 列动车组列车，“轻装行”服务覆盖 212 座车站，在京张高铁、海南环岛高铁试点推出“自行车随身行”服务。前三季度，国家铁路累计发送货物 30.5 亿吨，日均装车 18.8 万车，较去年同期微增，继续保持高位运行。

IT之家从公告获悉，一大批铁路重点项目取得积极进展。京港高铁雄安至商丘段、西渝高铁西安至安康段、宜昌至兴山高铁、哈尔滨至伊春高铁等一批新线新站开通运营。淮北至宿州至蚌埠城际铁路、南宁至珠海高速铁路玉林北至岑溪东段、天津至潍坊高速铁路济南联络线正在有序开展联调联试，重庆至万州高速铁路钢轨全线铺通并启动静态验收，上海至南京至合肥高速铁路沪宁段铺轨施工启动，西安至重庆高速铁路全线控制性工程朱家山隧道顺利贯通。此外，前三季度，全国铁路完成固定资产投资 6012 亿元、同比增长 1.3%，累计投产新线 1625 公里。

CR450 动车组运用考核圆满完成，铁路数智化技术创新持续深化，人工智能等新技术在铁路各业务领域广泛应用，科技创新在保障安全、支撑建设、提质创效等方面的赋能作用充分发挥。