渝万高铁启动联调联试：设计时速 350 公里，预计 2027 年建成通车

IT之家 10 月 20 日消息，国铁集团今日宣布，新建重庆至万州高速铁路正式启动联调联试，进入工程验收的关键阶段。

IT之家注：联调联试是在静态验收合格后，采用测试列车和检测设备对高铁各系统功能、性能及系统间匹配关系进行综合检测与优化，使整体系统达到按设计速度开通运营的要求。

渝万高铁是我国“八纵八横”高铁网包（银）海通道、京昆通道的重要组成部分，同时也是沿江高铁通道的重要补充。

线路起自重庆东站，途经南岸区、巴南区、涪陵区、丰都县、忠县，终至万州北站，正线全长约 254 公里，设计时速 350 公里，全线设重庆东、涪陵北、丰都北、忠县、万州北 5 座车站。

其中，重庆东站、忠县站、丰都北站为新建车站，万州北站与涪陵北站为改扩建车站；万州北站扩建后规模将由既有的 4 台 8 线增至 7 台 15 线，并预留成达万高铁等线路的引入条件。

从施工节奏看，渝万高铁于 2022 年 10 月开工建设，2026 年 4 月 3 日启动铺轨，9 月 1 日全线钢轨铺通，9 月 16 日转入静态验收，至 10 月 20 日进入联调联试，各环节衔接紧密，各项工作正按施工计划稳步推进。

按目前安排，项目预计 2027 年建成通车，届时重庆中心城区至渝东北三峡库区城镇群的最快铁路旅行时间将压缩至 1 小时以内，较现有经渝万城际铁路的路径明显缩短。

这一通道的贯通，将进一步密切主城都市区与渝东北城镇群之间的人员与要素流动，也为成渝地区双城经济圈内部的快速通勤网络补上一块关键拼图。