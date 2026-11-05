Kimi Hosted Agents 托管智能体发布，将 Harness 作为云端服务提供

IT之家 11 月 5 日消息，Kimi 今日宣布推出 Kimi Hosted Agents（托管智能体），将支撑 Agent 运行的 Harness 作为云端服务提供（Harness as a Service）。

企业和开发者无需自行搭建和维护运行框架，即可获得 7×24 小时的托管环境，支持长程任务执行与多智能体高效协作。

企业可以按需配置 Agent，快速构建两类业务应用：

面向内部业务 ：集成到企业内部系统，提供业务监控、运维响应等任务。

面向产品用户：嵌入企业对外提供的产品，提供 App 内的投研助手、客服助手等 Agent 服务。

为保障 Agent 安全可控地运行，Kimi Hosted Agents 提供独立沙箱、网络访问权限控制，企业可设定操作边界，并在必要时随时中止会话；执行过程留痕可查，支持审计导出；清晰的计费规则与用量报表，也让企业能够掌握各个 Agent 项目资源消耗与费用。

Kimi 官方表示，依托 Kimi Hosted Agents 提供的 Harness 框架与托管环境，企业可以快速定义任务、接入工具，缩短从原型验证到应用上线的开发周期。底层运行环境的维护与升级由 Kimi 负责，团队无需反复投入基础设施适配与运维，可以更快响应业务需求、迭代应用功能。

Kimi Hosted Agents 目前提供 140+ Skills 与 30+ 插件，覆盖联网检索、专业数据查询、办公文档处理和内容生成等任务，开发者可按需调用，减少逐项接入工具的开发工作。企业也可接入自有工具和数据源，让智能体适配具体业务流程。

Kimi Hosted Agents 可结合开放平台的独立安全组件 Kimi Inference Hook，对接企业自建或采购的安全服务，在每次模型推理前检查任务输入与工具返回内容，将隐私和敏感数据拦截在推理之前。

安全检查规则由企业定义，放行或拒绝由 Kimi Inference Hook 执行：只有通过企业安全检查的内容才会进入模型推理。

Kimi 开放平台文档站同步提供配套的 Agent 架构设计思路、配置教程、运行成本估算；企业可将 Agent 模板复制到自己的项目空间，接入内部业务系统、私有数据库等资源，按需调整任务流程，快速构建适合自身业务的智能体。

首批提供 8 个金融 Agent 模板，覆盖投研建模、深度研究、晨报生成、IPO 跟踪、持仓监控等任务，支持在托管环境中持续运行。企业可以将 Agent 模板复制到自己的项目空间，接入内部研报、私有数据库等资源，适配实际业务流程。

IT之家附 Kimi Hosted Agents 定价如下：

总费用 = 沙箱运行时长（小时）× ¥0.072 / 小时 + 模型推理费用 + Σ（插件调用次数 x 插件单价）