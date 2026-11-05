月之暗面 2.8 万亿参数 Kimi K3.1 Pro 开放权重，登顶 Agent Arena 开源模型榜

IT之家 11 月 5 日消息，按照 10 月 24 日发布时给出的承诺，月之暗面（Moonshot AI）今日在 Hugging Face 平台开放了 Kimi K3.1 Pro 的模型权重。
在 Arena 运营的 Agent Arena 智能体排行榜中，Kimi K3.1 Pro（Max）位列开放权重模型第一、全部参评模型第 13 位，并在工作、编程与聊天三个类别中均居开放模型首位。
Agent Arena 的评测方式与传统的成对盲测不同。它不要求用户对两个回答投票，而是从真实用户的智能体会话中提取信号，包括用户对任务的明确确认、表扬与投诉、纠正指令以及 Shell 命令执行错误等，再通过 Arena 称为“因果追踪”的随机化推断方法估算各模型相对于平均水平的净改进率。
Kimi K3.1 Pro 此次排名基于全球用户超过 1.75 万次真实长周期智能体任务会话，净改进率为 +5.1%，较上一代 K3（Max）的 +0.9% 提升 4.2 个百分点。
分项指标呈现出更具体的改善幅度。衡量 Shell 命令执行可靠性的 Bash Reliability 从 K3 的-4.5%（第 13 名）升至 +7.9%，在开放模型中排名第一；反映用户满意度的 Praise vs Complaint 指标从 +1.3% 升至 +7.7%；衡量模型根据用户反馈调整执行方向的 Steerability 指标达到 +6.5%，同样居开放模型首位。用户明确确认任务完成的 Confirmed Success 为 +3.9%，开放模型第四。
Kimi K3.1 Pro 采用混合专家架构，总参数量 2.8 万亿，单次推理激活约 1040 亿参数，支持约 100 万 Token 上下文窗口。
与 K3 相比，K3.1 Pro 以 K3 为基座进行了大规模联合强化学习后训练，覆盖数百个下游领域，并将部分全注意力层替换为门控稀疏注意力层，以降低长上下文建模的开销。
值得一提的是，开源权重的“可下载”与“可本地运行”之间存在显著距离。2.8 万亿参数以 BF16 精度存储的权重文件约 5.6TB，即使采用 INT4 量化也仍需约 1.4TB，单机消费级显卡基本不具备部署可能。
在终端智能体基准 Terminal-Bench 4.0 上，K3.1 Pro 得分 65.7%，高于 GPT-6 Astra 的 58.2%，与 Claude Opus 5.5 的 66.4% 相差不到 1 个百分点。
|Benchmark
|Kimi K3.1 Pro
(max)
|Claude Fable 5.1
(max, w/ fallback)
|GPT-6 Astra
(max, w/ fallback)
|Claude Opus 5.5
(max, w/ fallback)
|DeepSeek-V4.1-Flash-1017
(max)
|GLM-5.3
(max)
|Coding
|Terminal-Bench 4.0
|65.7
|57.9
|58.2
|66.4
|42.3
|41.8
|Terminal-Bench-Science 0.1
|38.1
|40.0
|68.1
|63.3
|15.7
|8.1
|SWE Marathon v1.1
|51.7
|45.6
|42.5
|46.3
|40.0
|42.5
|BenchCAD w/o tools
|72.8
|60.6
|—
|73.0
|41.2
|—
|BenchCAD w/ tools
|92.7
|92.6
|95.9
|96.2
|81.6
|—
|Program Bench
|31.5
|53.5
|50.0
|65.0
|29.1
|19.0
|DeepSWE v1.1
|75.5
|67.4
|74.1
|74.2
|77.0
|66.9
|PostTrain Bench v1.2
|36.5
|44.6
|41.9
|43.8
|30.5
|34.5
|Kimi Code Bench 2.0 (Internal)
|77.1
|—
|—
|—
|76.1
|61.7
|Kimi Code Bench 3.0 Long-horizon (Internal)
|61.2
|58.8
|66.5
|58.5
|51.5
|45.5
|Agentic
|HLE-Full w/ tools
|70.0
|65.6
|57.2
|67.7
|58.8
|62.5
|BrowseComp
|92.1
|—
|91.5
|90.8
|—
|—
|BioMysteryBench
|80.6
|81.6
|78.9
|81.9
|80.0
|79.6
|CharXiv (RQ) w/ python
|93.4
|92.7
|92.8
|93.8
|85.6
|—
|MMMU-Pro w/ python
|90.0
|88.4
|87.8
|89.8
|82.5
|—
|GDP.pdf w/ python
|85.7
|83.8
|85.5
|83.9
|73.0
|—
|ChartoGraphy w/ python
|90.2
|88.4
|91.0
|89.0
|83.0
|—
|BabyVision w/ python
|95.4
|95.1
|96.6
|97.7
|92.5
|—
|ZeroBench_main w/ python (pass@5)
|63.0
|59.0
|58.0
|61.0
|51.0
|—
|Agents' Last Exam (ALL)
|43.2
|—
|41.8
|42.6
|37.7
|26.2
|Agents' Last Exam (CLI)
|44.2
|—
|44.2
|40.7
|36.0
|29.4
|Automation Bench-AA
|73.3
|59.4
|68.5
|69.5
|66.6
|62.2
|GDPval-AA v2.1 (Elo-score)
|1846
|1754
|1573
|1866
|1746
|1650
|AA-Briefcase v1.1 (Elo-score)
|1678
|1672
|1569
|1803
|1570
|1507
|APEX-Agents
|69.4
|68.6
|64.7
|73.5
|69.8
|56.6
|OfficeQA Pro v2
|64.4
|54.5
|54.4
|62.2
|40.4
|31.1
|OfficeQA Pro
|67.4
|68.6
|66.2
|—
|62.4
|58.6
|Frontier Finance
|58.6
|60.8
|45.0
|56.7
|54.5
|57.5
|Harvey Legal Agent
|23.7
|19.1
|—
|—
|21.0
|—
|HANDBOOK.md
|44.6
|38.8
|—
|41.5
|28.9
|20.8
|OSWorld V2.1
|79.6
|80.7
|75.8
|81.8
|69.3
|—
|Business Operation (Internal)
|37.8
|30.7
|32.3
|—
|8.9
|18.6
|DECK-Arena (Internal, Elo-score)
|1456
|—
|1423
|1253
|1231
|1119
|Design Bench (Internal, Elo-score)
|957
|—
|1076
|927
|863
|718
|Kimi Hallu Bench Hard w/ tools (Internal, lower is better)
|8.3
|23.3
|5.5
|15.0
|23.3
|22.6
|Reasoning & Knowledge & Multimodal
|GDP.pdf
|34.6
|27.6
|34.2
|30.6
|17.2
|11.2
|HLE-Full
|51.1
|57.6
|53.6
|59.8
|42.6
|43.0*
|HLE-Diamond
|39.4
|55.1
|65.8
|60.9
|21.6
|25.1*
|GPQA-Diamond
|94.2
|93.7
|96.1
|93.9
|92.2
|91.7
|CharXiv (RQ)
|89.0
|88.8
|90.0
|92.1
|77.0
|—
|MMMU-Pro
|84.1
|86.3
|86.9
|87.7
|80.6
|—
|ZeroBench_main (avg@5 / pass@5)
|29.8 / 39.0
|23.0 / 35.0
|43.2 / 52.0
|35.0 / 43.0
|11.8 / 23.0
|—
|PerceptionBench
|68.3
|63.0
|77.6
|72.1
|47.7
|—
|Kimi Hallu Bench w/o tools (Internal, lower is better)
|5.4
|11.4
|4.2
|6.8
|13.1
|14.8
|Cyber Security
|ExploitBench
|74.7
|83.0
|100
|91.0
|—
|54.4
|ExploitGym
|20.7
|30.4
|42.4
|34.5
|—
|15.0
|xdev-bench-hard (Internal)
|81.0
|—
|—
|—
|85.7
|57.1
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