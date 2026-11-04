蔚来李斌：现在出货量最多的具身智能体就是智能电动汽车

IT之家 11 月 4 日消息，在今天的 2026 年世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌分享了自己对行业的看法。

李斌表示，现在出货量最多的具身智能体就是智能电动汽车。每一辆车的算力传感器的大模型，从感知到决策和最终执行的过程都已经跑通。

他认为，智能电动汽车已经成为最大的 AI 应用产业。

参考IT之家此前报道，在今年 10 月的 2026 世界智能网联汽车大会上，工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚透露，截止到今年 8 月底，国内约 6,100 万辆乘用车搭载组合驾驶辅助功能，其中大约有 1,500 万辆乘用车具备了领航驾驶辅助功能。

工业和信息化部副部长辛国斌也在 10 月 21 日表示，我国智能网联汽车产业发展取得阶段性成效，下一步工业和信息化部将深化跨界协同融合，稳妥有序扩大场景应用，审慎推进智能网联汽车准入和上路通行试点，加快自动驾驶重点场景规模化示范。

此外，李斌今年 10 月还透露，基于世界模型架构 + 闭环强化学习的蔚来智能辅助驾驶系统，已经部署在超过 95 万辆智能电动汽车上。蔚来的智能辅助驾驶安全行驶里程也已超过 91.4 亿公里，累计使用时长达到 1.12 亿小时。