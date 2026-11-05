AI 抢走产能，任天堂实体游戏卡带供应链告急

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 Ars Technica 昨日（11 月 4 日）发布博文，报道称由于 AI 抢走产能，任天堂实体游戏卡带的核心零部件正遭遇罕见供应压力。

任天堂实体卡带的主要 ROM 存储芯片供应商旺宏电子（Macronix）第三季度（2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）财报中，其 ROM 芯片生产“已告一段落”，并将逐步退出游戏产业。

旺宏电子称，过去一年其 ROM 芯片产量下降约 39%，目前仅占公司业务的 5%；相比之下，NOR 闪存、NAND 闪存和 eMMC 等芯片利润更高、需求更旺，正在挤占 ROM 芯片的晶圆产能。IT之家附上相关截图如下：

图源：旺宏电子财报

分析师 David Gibson 指出，旺宏电子一直是任天堂实体游戏卡带的“主要存储芯片供应商”。在旺宏逐步退出后，任天堂可能需要更多依赖罗姆半导体（Rohm）和蓝碧石半导体（Lapis Semiconductor）等供应商，卡带生产成本存在上升风险。

该媒体解读认为这并不意味着任天堂将立即放弃实体游戏。任天堂上月表示，近期没有取消游戏卡带的计划；但若生产成本继续走高，发行商可能进一步上调实体版价格，或更多采用容量较小、成本更低的卡带方案。