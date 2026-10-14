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任天堂 Switch Online 新增 3 款 GBA 游戏：《合金弹头 Advance》《转转天堂》等上线 NSO+ 拓展包

2026/10/14 18:52:48 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 14 日消息，任天堂今日宣布，为 Nintendo Switch Online 会员新增 3 款 Game Boy Advance 游戏，分别为《合金弹头 Advance》《怪物农场 Advance》和《转转天堂》（Kururin Paradise）。

根据任天堂官方公告，三款游戏现已加入 Game Boy Advance – Nintendo Classics 游戏库，Nintendo Switch 和 Nintendo Switch 2 用户均可游玩，但需要订阅 Nintendo Switch Online + 扩展包服务。

SNK《合金弹头 Advance》于 2004 年登陆 GBA 平台，是《合金弹头》系列的掌机作品，采用动作射击玩法。玩家将扮演特殊部队的新兵，在孤岛上执行模拟战斗训练任务，并设法依靠有限的装备完成挑战。

《怪物农场 Advance》由 Tecmo 推出，是《怪物农场》系列的衍生作品，于 2001 年在日本发行，2002 年登陆北美。游戏以怪物培育和模拟养成为核心，玩家可以培养怪物并参与对战。

《转转天堂》由 Eighting 开发，于 2002 年推出，是 2001 年发行的《转转小子》（Kuru Kuru Kururin）的续作。游戏要求玩家操控不断旋转的长杆穿越迷宫，避免碰撞墙壁和障碍物。公开报道显示，该作此前从未在日本以外地区正式发行。

IT之家注：GBA 游戏于 2023 年 2 月正式加入 Nintendo Switch Online + 扩展包服务。除 GBA 游戏库外，该会员档位还提供 Nintendo 64 和世嘉 Mega Drive 等经典游戏库。

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关键词：任天堂Switch OnlineGBA 游戏

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