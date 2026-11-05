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小米多款新机通过 SRRC 认证，预计明年年初发布

2026/11/5 11:26:22 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 5 日消息，型号为 M016EB、M841EE、M077CE、M540BF 的小米新机已于本周早些时候通过 SRRC 认证，博主 @体验more 确认这批新机将于明年年初发布。

从认证信息来看，这四款新机支持小米自家端侧大模型，备案编号为：

  • Beijing-XiaoAiTongXueAIZhuShou-20240102

  • Beijing-XiaoMi-202404280002、

  • Beijing-XiaoMiPengPaiShiJue-202503180057

  • Beijing-XiaoMiPengPaiGanZhi-202507250109

  • Beijing-XiaomiMiMo-202601050182

以 M016EB 为例，这款新机支持 n1、n3、n5、n8、n28、n41、n78 等频段，但没有中国移动 n79 的 5G 补充频段（4800–4900MHz）。

根据博主 @体验more 的说法，OPPO Reno17 系列、荣耀 700 系列、vivo S70 系列、华为 Nova 17 系列将会于 11 月、12 月陆续发布，而小米 18T 系列的进度也会大幅提前。IT之家后续将保持关注，敬请期待。

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关键词：小米

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