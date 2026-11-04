国补后 5881 → 4036 元：小米米家智能净烟机 3 Pro 燃气灶套装探新低

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小米 · 米家智能净烟机 3 Pro 开售于 2026 年 8 元，官方定价 3999 元。

搭配“双边定时灶 3”天然气版，日常售价 5881 元。

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米家智能净烟机 3 Pro 主打三重净烟专利，可净吸油烟气味、PM2.5，包含防逸阻隔气帘拦截余烟、高速后倾气流瞬吸浓烟、四涡捕集气旋源头锁烟三个技术点。经测试，爆炒前后本产品 PM2.5 平均波动约 4μg/m³，其他传统油烟机约 89μg/m³，净烟效果获得国际实验室莱茵 TÜV 净烟效果验证。

该产品支持 7 级强风大吸力，搭载 360W 高速电机，配合自动巡航算法，最高风速可达 16m/s ，最大静压 1600Pa ，瞬吸浓烟速度更快，防止油烟倒灌。

这款产品搭载创新防逸气帘，烟机顶部内置双贯流风机，形成向下匀速风幕，能够有效拦截顶部跑烟，避免油烟直扑口鼻。

米家智能净烟机 3Pro 进行了 15 处降噪优化，包含 5 大核心技术 + 10 项降噪设计，多维度优化后高挡风力噪音仅 60dB(A) ，声强降低 60%。

它还配备专利离子抑菌技术，通过专利离子净化模块释放高浓度负离子，可降低 PM2.5 微粒、空气微尘浓度，抑制细菌滋生，PM2.5 去除率可达 97% ，除菌率可达 95%。

该产品支持全厨空气监测，可实现 24 小时燃气、烟雾监测，有害气体超标时主动预警，并可联动烟机自动换气，时刻守护家人安全；还搭载微米级空气监测仪，支持 PM2.5 实时显示，采用三色色数显示，绿色代表 PM2.5 低值、橙色代表中值、红色代表高值，状态一目了然。

清洁方面，米家智能净烟机 3 Pro 前导烟面板采用纳米晶格工艺，形成疏水疏油保护层，油污水滴不易残留，轻松擦净厨后油污；内部内置免拆洗风机，叶轮采用疏油涂层从根源抗油防污，搭配离心风膜技术高速甩离油污，实现风机免拆洗，还新增自清洁模式，可一键省心清洁。

设计方面，该产品采用精致星辰银外观，轻奢配色亲肤面板触感柔和，可适配多种家居风格；采用顶吸形态不挡锅，可容纳多层大蒸锅；配备 29 英寸柔光大灯，提供均匀照明让烹饪视野清晰；搭载高清灵动彩屏，下厨信息抬头即可看见；还支持手势控制，开关、调速不沾油污。

智能方面，米家智能净烟机 3 Pro 支持小米澎湃智联，支持小爱音箱语音控制、米家 APP 自定义控制，还能联动多种米家智能设备，支持烟灶联动（需搭配 2021 年后上市的米家灶具），可实现开火自动排烟，畅享智能厨房新体验。

IT之家附详细参数如下：

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