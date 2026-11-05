CPU 格局将迎分水岭：AMD 有望史上首次单季营收超越英特尔

IT之家 11 月 5 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 昨日（11 月 4 日）发布博文，报道称 AMD 官方预估 2026 财年（2025 年 12 月 28 日～2026 年 12 月 26 日）第四财季（2026 年 9 月 26 日～2026 年 12 月 26 日）的营收，有望首次超越英特尔。

IT之家查询 AMD 和英特尔官方公布的业绩指引（guidance），AMD 预测第四财季营收约 170 亿美元，同比约增长 66%、环比约增长 27%；而英特尔预估第四财季（2026 年 9 月 26 日～2026 年 12 月 26 日）营收为 150~160 亿美元。

该媒体认为该预期若兑现，将成为 x86 芯片行业格局的标志性转折。AMD 的强劲表现主要来自数据中心业务，目前占比已达到 64%。其 EPYC 服务器处理器与 Instinct AI 加速器的需求同比增长接近一倍，成为抵消消费级市场压力的核心动力。

随着 AI 训练、推理和云计算需求持续扩张，数据中心芯片正在取代传统 PC 处理器，成为 AMD 最重要的增长引擎。AMD 的盈利能力也因高附加值数据中心产品占比提升而继续改善。

不过，AMD 并非全线高歌。受内存价格上涨和行业逆风影响，其面向客户端系统的产品销售额仅小幅下降，但公司预计到 2027 年，客户端和游戏业务可能面临两位数下滑。