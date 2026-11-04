AMD 2026 财年前三季度报归母净利润 61.08 亿美元，同比增长 116.29%

IT之家 11 月 4 日消息，AMD 今日发布 2026 财年（2025 年 12 月 28 日～2026 年 12 月 26 日）前三季度报（2025 年 12 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）及第三财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）报告：

2026 财年前三季度报 营业总收入 ：351.66 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,343.95 亿元人民币），同比增长 44.31%

毛利润 ：188.29 亿美元（现汇率约合 1,255.03 亿元人民币），同比增长 62.67%

毛利率 ：54%，同比增长 7 个百分点

归母净利润 ：61.08 亿美元（现汇率约合 407.12 亿元人民币），同比增长 116.29%

经营现金流 ：65.23 亿美元（现汇率约合 434.78 亿元人民币），同比增长 27.68%

自由现金流 ：46.78 亿美元（现汇率约合 311.81 亿元人民币），同比增长 36.11%

基本每股收益 ：3.74 美元（现汇率约合 24.9 元人民币）

稀释每股收益 ：3.69 美元（现汇率约合 24.6 元人民币）

资产负债率 ：27.87%

2026 财年第三财季 营业总收入 ：133.77 亿美元（现汇率约合 891.63 亿元人民币），同比增长 45%，环比增长 16%

毛利润 ：72.1 亿美元（现汇率约合 480.57 亿元人民币），同比增长 51%，环比增长 16%

毛利率 ：54%

归母净利润 ：24.28 亿美元（现汇率约合 161.84 亿元人民币），同比增长 95%，环比增长 6%

经营现金流 ：12.02 亿美元（现汇率约合 80.12 亿元人民币）

自由现金流 ：5.54 亿美元（现汇率约合 36.93 亿元人民币）

基本每股收益 ：1.48 美元（现汇率约合 9.9 元人民币）

稀释每股收益：1.46 美元（现汇率约合 9.7 元人民币）

AI 解读 AMD 2026 财年前三季度业绩全面超出华尔街机构一致预期，营收、Non-GAAP 每股收益、营业利润均明显高于市场预期。 公司业务与第三财季亮点 AMD（超威半导体）是全球高性能与 AI 计算芯片龙头企业，业务覆盖数据中心、客户端与游戏、嵌入式三大板块，为云基础设施、AI 算力、PC、游戏、工业航天等领域提供 CPU、GPU、FPGA 及软件全栈解决方案。 第三财季核心亮点： 营收达 133.77 亿美元（现汇率约合 891.63 亿元人民币），同比增长 45%，环比增长 16%，创单季历史新高，超出公司此前指引上限。

数据中心板块营收达 85.46 亿美元（现汇率约合 569.62 亿元人民币），同比大增 97%，为核心增长引擎，受益于 AMD EPYC 处理器与 Instinct MI450 系列 GPU 强劲需求。

GAAP 净利润达 24.28 亿美元（现汇率约合 161.84 亿元人民币），同比增长 95%，Non-GAAP 净利润达 34.71 亿美元（现汇率约合 231.36 亿元人民币），同比增长 77%。

GAAP 毛利率 54%，同比提升 2%；Non-GAAP 毛利率 56%，同比提升 2%。 2026 财年第四季度业绩展望 公司给出 2026 财年第四季度 Non-GAAP 业绩指引：营收约 170 亿美元（现汇率约合 1,133.12 亿元人民币），浮动 ±3%；指引中值对应同比增长约 66%，环比增长约 27%；Non-GAAP 毛利率约 55%。公司表示 Helios 机架级方案与“Venice”产品量产后，下季度增长将进一步加速。 经营与现金流情况 第三财季 GAAP 经营活动现金流为 12.02 亿美元（现汇率约合 80.12 亿元人民币），自由现金流为 5.54 亿美元（现汇率约合 36.93 亿元人民币）；截至季末现金及短期投资合计达 157.76 亿美元（现汇率约合 1,051.53 亿元人民币），资产负债表保持稳健，支撑 AI 产品研发与产能扩张投入。

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