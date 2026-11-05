丰田汽车 2027 财年半年报归母净利润 2.24 万亿日元，同比增长 26.1%

IT之家 11 月 5 日消息，丰田汽车今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）半年报（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：
营业总收入：26.96 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 1.14 万亿元人民币），同比增长 9.5%
归母净利润：2.24 万亿日元（现汇率约合 944.74 亿元人民币），同比增长 26.1%
基本每股收益：185.97 日元（现汇率约合 7.8 元人民币），同比增长 36.67%
稀释每股收益：185.97 日元（现汇率约合 7.8 元人民币），同比增长 36.67%
AI 解读
本次丰田汽车 2027 财年上半年（2026 年 4 月～9 月）合并业绩，营业收入、归母净利润均超出市场分析师预期，营业利润实现六个季度以来首次同比增长。
公司业务与财报亮点
丰田汽车是全球最大的汽车制造商之一，核心业务包括汽车设计、制造、销售以及配套金融服务，本次披露为 2027 财年中間期（前 2 个财季累计）的合并业绩快报。
营业收入达 26.96 万亿日元（现汇率约合 1.14 万亿元人民币），同比增长 9.5%；其中汽车事业营收 23.98 万亿日元（现汇率约合 1.01 万亿元人民币），金融事业营收 2.76 万亿日元（现汇率约合 1,164.06 亿元人民币）。
营业利润达 2.19 万亿日元（现汇率约合 923.65 亿元人民币），同比增长 9.2%，其中汇率变动贡献 6,850 亿日元（现汇率约合 288.91 亿元人民币），销售努力贡献 1,650 亿日元（现汇率约合 69.59 亿元人民币），原价改善拖累 3,400 亿日元（现汇率约合 143.4 亿元人民币），各项经费变动拖累 200 亿日元（现汇率约合 8.44 亿元人民币），其他因素拖累 3,046 亿日元（现汇率约合 128.47 亿元人民币）。
归母净利润达 2.24 万亿日元（现汇率约合 944.74 亿元人民币），同比增长 26.1%，基本每股收益 185.97 日元（现汇率约合 7.8 元人民币）。
合并结算区间全球销量 475.8 万台，同比减少 0.5%，日本国内销量同比增长 5.6%，海外销量同比减少 2.1%。
当期经营活动现金流净额 1.6 万亿日元（现汇率约合 674.82 亿元人民币），现金及现金等价物期末余额 9.48 万亿日元（现汇率约合 3,998.28 亿元人民币）。
本次合并范围变更：日野汽车及其合并子公司共 70 家被排除在合并范围外。
下财季展望与业绩修正
公司对 2027 财年全年（2026 年 4 月～2027 年 3 月）业绩预测进行了修正：预计全年营业收入 53.5 万亿日元（现汇率约合 2.26 万亿元人民币），同比增长 5.6%；全年营业利润 3.9 万亿日元（现汇率约合 1,644.86 亿元人民币），同比增长 3.6%；全年归母净利润 3.57 万亿日元（现汇率约合 1,505.68 亿元人民币），同比下降 7.2%；全年每股收益预计 299.95 日元（现汇率约合 12.7 元人民币）。同时全年预计每股分红 100 日元（现汇率约合 4.2 元人民币），其中中間股息 50 日元（现汇率约合 2.1 元人民币）、期末股息 50 日元（现汇率约合 2.1 元人民币）。
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