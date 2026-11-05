米哈游养成游戏《崩坏：因缘精灵》公测定档 2027 年春季，现已开启预约

IT之家 11 月 5 日消息，米哈游今日宣布精灵养成冒险策略游戏《崩坏：因缘精灵》App Store 预约现已开启，公测定档 2027 年春季。《崩坏：因缘精灵》「幸福测试」及云游戏技术测试将于 11 月 25 日正式开始，测试招募时间为 2026 年 11 月 5 日 12:00 - 2026 年 11 月 22 日 09:59。

据官方介绍，玩家可通过填写招募问卷、参与官方活动等方式，抽取获得测试资格。「幸福测试」为限量、删档、计费测试，测试期间将开启付费功能，测试平台为 PC、安卓端、iOS 平台、云游戏。累计付费金额将在正式公测后，按照规则返还至测试期间进行过付费的同一米哈游通行证账号下。

IT之家从官方介绍获悉，《崩坏：因缘精灵》是一款米哈游「崩坏」IP 下的全新精灵养成冒险策略游戏。在本作中，您将扮演一位从幽禁中逃生的位面旅行者，在新世界与精灵建立心与心的连接，参与一场又一场因缘对决，并发掘隐藏在自己过去的真相。

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