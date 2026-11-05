任天堂 2027 财年半年报归母净利润 2209.17 亿日元，同比增长 11%

IT之家 11 月 5 日消息，任天堂今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）半年报（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）业绩快报报告：

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任天堂 2027 财年中报（2026 年 4 月～9 月）业绩总结

整体业绩表现 任天堂本财年中期实现营收 9,660.41 亿日元（约合 407.44 亿元人民币），同比下降 12.1%，低于此前市场对单季度的营收预期；但归母净利润达 2,209.17 亿日元（约合 93.17 亿元人民币），同比增长 11%，盈利能力明显超出市场预期。利润超预期主要得益于软件销售强劲，以及美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）关税返还冲减了营业成本。

核心主营与业务亮点

任天堂作为全球游戏主机与软件龙头，坐拥马力欧、塞尔达传说、宝可梦、喷射战士、火焰之纹章等顶级 IP。本财年上半年是下一代新主机 Nintendo Switch 2 发售后首个完整的累计半年运营期。

硬件及软件销量：

Nintendo Switch 2： 上半年硬件销量达 649 万台，软件销量达 2,449 万份。



上一代 Nintendo Switch： 硬件仍售出 127 万台，累计软件销量达 6,573 万份。

重点新作表现：

Switch 2 新作： 6 月发售的《星际火狐》售出 117 万份；7 月发售的《喷射战士：掠夺者》售出 242 万份；9 月发售的《火焰之纹章：万紫千红》售出 134 万份。



初代 Switch 平台作品： 《朋友聚会：精彩生活》售出 881 万份；《节奏天国：奇迹之星》售出 289 万份。

盈利指标跃升：

营业利润为 2,165 亿日元（约合 91.31 亿元人民币），同比大幅增长 49.1%。



经常利润为 3,006.76 亿日元（约合 126.81 亿元人民币），其中包含按权益法核算的投资收益 608 亿日元及利息收入 267 亿日元。



毛利率由去年同期的 36.24% 大幅跃升至 50.36%，成为驱动本期盈利超预期的核心因素。

分部业务与海外市场：

数字业务销售额为 2,496 亿日元（约合 105.27 亿元人民币），同比增长 60.5%。



IP 相关业务收入为 627 亿日元（约合 26.44 亿元人民币），在电影《超级马力欧银河大电影》的带动下同比增长 87.9%。



海外销售额达 7,624 亿日元（约合 321.55 亿元人民币），海外市场占比为 78.9%。

财务与资产状况

公司总资产为 39,364 亿日元（较上财年末增加 1,301 亿日元），股东权益比率（自己资本比率）维持在 75.8% 的高位（上财年末为 77.6%）。负债总额为 9,529 亿日元（较上财年末增加 1,028 亿日元，主因是应付票据及应付账款增加）；净资产为 29,835 亿日元（较上财年末增加 283 亿日元）。

全年业绩指引与分红安排

公司维持 2026 年 5 月 8 日公布的 2027 财年全年业绩预期不变：

全年营收： 预计为 2.05 万亿日元（约合 864.61 亿元人民币），同比下降 11.4%；

营业利润： 预计为 3,700 亿日元（约合 156.05 亿元人民币），同比增长 2.7%；

经常利润： 预计为 4,300 亿日元（约合 181.36 亿元人民币），同比下降 20.7%；

全年归母净利润： 预计为 3,100 亿日元（约合 130.75 亿元人民币），同比下降 26.9%；

每股收益（EPS）： 预计为 268.9 日元（约合 11.34 元人民币）。

股息分红： 本财年中期预计派息 76 日元（较上财年同期的 42 日元有所上调），期末预计派息 86 日元，全年股息合计 162 日元（上财年为 219 日元）。

下半年产品线规划： 公司计划推出《Nintendo Switch 运动度假胜地》、《塞尔达传说：时之笛》以及预计于 2027 年 1 月上市的《银河战士：狂暴》等新作；同时将推出“Nintendo Switch 2 塞尔达传说 40 周年纪念限定版”定制主机。

投资分析与市场视角

任天堂本财年中期整体呈现“增益减收”的格局：受两代 Switch 新老交替及硬件总销量缩减影响，营收同比有所回落；但受益于软件周期上行、高毛利的数字业务占比显著提高，外加关税返还冲减成本，推动营业利润同比大涨 49.1%，毛利率突破 50%。

展望下半年，Switch 2 的新作阵容与塞尔达 40 周年限定主机有望为硬件销量提供有力支撑；资本市场后续的关注重心在于全年 2.05 万亿日元营收目标的兑现情况（下半年需完成约 1.084 万亿日元）。总体而言，公司资产负债结构依然坚挺健康，具备持续进行股东回报的稳健能力。