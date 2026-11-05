Switch 2 用户态漏洞出现后，部分零售商开始召回《文明 7》Switch 1 游戏实体卡带

IT之家 11 月 5 日消息，开发者 Gezine 近期发现《文明 7》Switch 1 实体卡带存在 CivSwitch 漏洞，经过部分操作后可在 Switch 2 游戏机上获得用户态访问权限。

据IT之家了解，有海外网友表示，他在亚马逊购买《文明 7》Switch 1 实体卡带后发现订单无法发货。后来经销商向他透露，由于存在「技术和安全要求」，发行商 2K Games 已要求各大经销商召回这款游戏。如果消费者仍希望购买，商家可以提供 Switch 2 次世代盒装兑换码版本，否则只能取消订单。

此事件发生后，海外自制软件社区认为召回的时间实在是太过巧合。自从 CivSwitch 漏洞出现后，《文明 7》Switch 1 实体卡带的二手售价有所上涨。有网友透露，自己在网上购买这款游戏时遇到过砍单情况。

我们目前尚不清楚任天堂是否要求 2K Games 限制消费者获得《文明 7》实体游戏。不过 Switch 2 漏洞 ns2jb 此前曝光后，任天堂迅速在各地区 eShop 下架了存在漏洞的游戏《SmileBASIC 4》。

此外，CivSwitch 漏洞的启用方式需要一张《文明 7》Switch 1 实体卡带，然后启用游戏的多人聊天功能并运行自定义 JavaScript 代码。