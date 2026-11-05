任天堂《塞尔达传说：时之笛 重制版》今日登陆 Switch 2：港区售价 449 港币

IT之家 11 月 5 日消息，任天堂《塞尔达传说：时之笛 重制版》今日正式发售，Switch 2 独占，港区售价 449 港币（IT之家注：现汇率约合 382.5 元人民币），日区 7,980 日元（现汇率约合 336.5 元人民币）；实体版定价 8,980 日元（现汇率约合 378.7 元人民币）。

本作在系列 40 周年之际推出，是这部 1998 年 N64 作品继 3DS 版之后的第二次完整高规格重制版。

这款游戏针对 Switch 2 进行了高规格重制，采用全新 3D 视觉风格并加入了手动跳跃、冲刺、快速切换道具与体感瞄准等现代化操作。

任天堂确认本作将为多名角色加入完整配音。塞尔达、萨莉亚和盖侬多夫等人都将拥有语音对白，但林克仍会保持沉默。此外，佐拉族的露朵公主以及鼓隆族的达鲁尼亚也确认拥有完整配音。

开发工作由任天堂内部 EPD 第三制作组承担，该团队此前曾参与《旷野之息》与《王国之泪》。开发团队称，重制的核心原则为“画面可以改，体验不能变”。游戏在视觉层面进行了全面翻新，过场动画加入全语音，配乐改为管弦乐编制，角色对话有所扩充，镜头与移动控制也经过重新调整。

美术方向以“木偶戏般的感觉”为设计基调，在提升材质与细节密度的同时保留原作的梦幻感。操作上新增手动跳跃、冲刺、快速切换道具与体感瞄准。

在地图结构上，开发团队明确保留了原作的分区式箱庭设计，未改为无缝开放世界。地图传送功能被删除，青沼英二曾建议加入快速传送点，但制作组认为这会削弱地图探索的乐趣，最终撤回了该改动。

媒体评测已于发售前解禁。截至发稿，OpenCritic 收录 44 篇评测，均分 95；Metacritic 收录 83 家媒体评分，均分 96（截至目前今日最高分），并获得“必玩游戏”认证。IGN 给出 9/10，评价其将经典地牢设计与系列新作的动作手感、画面表现融为一体。

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