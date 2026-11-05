联想杨元庆：向全球 PC 市占率 30% 目标迈进

IT之家 11 月 5 日消息，据第一财经日报报道，在今日的联想全球行业分析师大会（GIAC）上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆表示，联想正朝着全球 PC 市场份额 30% 的长期目标迈进。

目前全球 PC 市场正面临供应紧张和价格上涨等压力。杨元庆表示 PC 出货量短期内可能面临压力，但单机收入正在提高，有助于抵消出货量下降的影响。

据 IDC 最新数据，2026 年第三季度联想集团 PC 出货量为 1490 万台，市场份额 23.8% 行业第一，但出货量同比下降 22.6%；惠普出货 1030 万台，同比下降 30.9%；戴尔科技出货 760 万台，同比下降 25.0%。IT之家附具体数据如下：