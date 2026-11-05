联想杨元庆：向全球 PC 市占率 30% 目标迈进

IT之家 11 月 5 日消息，据第一财经日报报道，在今日的联想全球行业分析师大会（GIAC）上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆表示，联想正朝着全球 PC 市场份额 30% 的长期目标迈进。
目前全球 PC 市场正面临供应紧张和价格上涨等压力。杨元庆表示 PC 出货量短期内可能面临压力，但单机收入正在提高，有助于抵消出货量下降的影响。
据 IDC 最新数据，2026 年第三季度联想集团 PC 出货量为 1490 万台，市场份额 23.8% 行业第一，但出货量同比下降 22.6%；惠普出货 1030 万台，同比下降 30.9%；戴尔科技出货 760 万台，同比下降 25.0%。IT之家附具体数据如下：
|排名
|厂商
|2026 年第三季度出货量（万台）
|同比变化
|2026 年第三季度市场份额
|市场份额变化
|1
|联想
|1,490
|-22.6%
|23.8%
|-0.8 个百分点
|2
|惠普
|1,030
|-30.9%
|16.5%
|-2.6 个百分点
|3
|戴尔科技
|760
|-25.0%
|12.1%
|-0.8 个百分点
|4
|苹果
|590
|-11.3%
|9.5%
|1.0 个百分点
|5
|华硕
|550
|-8.6%
|8.7%
|1.1 个百分点
|—
|其他厂商
|1,850
|-14.0%
|29.5%
|1.9 个百分点
|—
|所有厂商
|6,270
|-20.1%
|100.0%
|0.0 个百分点