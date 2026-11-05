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联想杨元庆：向全球 PC 市占率 30% 目标迈进

2026/11/5 16:25:18 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 5 日消息，据第一财经日报报道，在今日的联想全球行业分析师大会（GIAC）上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆表示，联想正朝着全球 PC 市场份额 30% 的长期目标迈进

目前全球 PC 市场正面临供应紧张和价格上涨等压力。杨元庆表示 PC 出货量短期内可能面临压力，但单机收入正在提高，有助于抵消出货量下降的影响。

据 IDC 最新数据，2026 年第三季度联想集团 PC 出货量为 1490 万台市场份额 23.8% 行业第一，但出货量同比下降 22.6%；惠普出货 1030 万台，同比下降 30.9%；戴尔科技出货 760 万台，同比下降 25.0%。IT之家附具体数据如下：

排名厂商2026 年第三季度出货量（万台）同比变化2026 年第三季度市场份额市场份额变化
1联想1,490-22.6%23.8%-0.8 个百分点
2惠普1,030-30.9%16.5%-2.6 个百分点
3戴尔科技760-25.0%12.1%-0.8 个百分点
4苹果590-11.3%9.5%1.0 个百分点
5华硕550-8.6%8.7%1.1 个百分点
其他厂商1,850-14.0%29.5%1.9 个百分点
所有厂商6,270-20.1%100.0%0.0 个百分点
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关键词：杨元庆联想PC 份额

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