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AOC U32G5D 显示器上市：31.5" UHD 180Hz OLED，券后 3498.3 元

2026/11/5 16:26:49 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 11 月 5 日消息，AOC 现已在电商平台销售 U32G5D 显示器。其采用 31.5" QD-OLED Penta Tandem 面板，覆盖 AR 防反射涂层，拥有 UHD 分辨率、180Hz 刷新率，到手价 3,498.3 元。

京东 AOC U32G5D 显示器券后 3498.3 元领 300 元券

U32G5D 符合 VESA DisplayHDR True Black 400 规范，具备 250nits 的 SDR APL 100% 亮度和 450nits 的 HDR APL 10% 亮度；色域 100% sRGB / 99% DCI-P3，sRGB 下色偏 ΔE＜1。

其提供 2 个 HDMI 2.1 (FRL6)、1 个 DisplayPort 2.1 (UHBR13.5)、1 个 3.5mm 音频输出插孔；通过 USB Hub 扩展出 2 个 USB 5Gbps 下行；自带四向调节人体工学支架，底部为六边形底座；兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范。

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关键词：AOC显示器

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