近一个月来，韩国共有 37 家金融公司遭入侵、超 47 万条信息泄露

IT之家 11 月 5 日消息，据韩联社报道，近一个月来，韩国共有 37 家金融公司遭到黑客入侵，约有 47.3 万条信息泄露，资金被盗规模约为 10 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 497.3 万元人民币）。

韩国金融委员会委员长李亿远 5 日以“人工智能时代，安全体系创新”为主题，主持召开座谈会，检查近期金融公司信息泄露情况。

韩国金融部门于 9 月 30 日首次确认发生信息泄露事件，之后至本月 3 日共接到 37 家公司 40 起信息泄露事故举报。涉事公司包括 4 家银行、5 家金融投资公司、3 家保险公司、5 家储蓄银行、2 家贷款公司、4 家在线投资金融公司、10 家电子金融公司、3 家虚拟货币交易公司等。

据悉，遭泄信息主要是公司职员信息、客户姓名、身份证号码、银行账号等，不包括银行账户密码等可被用于非法支付的信息。

韩国金融部门将针对约 580 余家金融公司安全系统展开全面调查，并检查各家金融公司内部管控系统的运作情况，若在调查过程中发现安全漏洞或管理不善问题，金融部门将要求有关机构立即采取补救措施。报道还提到，若在全面检查结束后，金融公司再次发生网络入侵事件，金融部门将从严处置。

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