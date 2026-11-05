AOC 5K 180Hz 双模显示器 AGP277KXM 上市：峰值 1600nits，到手价 5998.5 元

IT之家 11 月 5 日消息，AOC 本月 3 日在电商平台上架了爱攻 AGON 擎天 Ultra AGP277KXM 显示器。

这款到手价 5998.5 元的产品基于 27" Fast IPS 面板，搭载 2304 分区 Mini LED 背光，应用 QD 量子点技术，支持 5120×2880 180Hz 及 2560×1440 360Hz 模式。

AGP277KXM 获得 VESA DisplayHDR 1400 认证，HDR 峰值亮度可达 1600nits，静态对比度 1500:1；色域 98% DCI-P3 / 98% Adobe RGB，sRGB 下色偏 ΔE＜1；灰阶 (GtG) 响应时间低至 0.5ms。

该显示器提供 2 个 HDMI 2.1 (FRL6)、1 个 DisplayPort 2.1 (UHBR20)、1 个 USB-C (DisplayPort Alt, 65W PD-out)、3 个 USB 5Gbps、1 个 USB 上行、1 个 3.5mm 音频输出插孔；集成 Light FX 音乐律动炫彩氛围灯、伸缩式耳机挂钩。

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