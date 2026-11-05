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联想带来 23.8" 款小新元气版一体机，酷睿 3 304 + 16GB + 512GB 售 6299 元

2026/11/5 17:34:23 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 11 月 5 日消息，联想 (Lenovo) 现已推出小新 24 元气版一体机。这一型号属于 IdeaCentre AIO IWC11 家族，配备 23.8" FHD 120Hz 350nits 高色域屏幕。

小新 24 元气版当前仅有霁蓝配色的英特尔酷睿 3 处理器 304 + 16GB LPDDR5X-7467 内存 + 512GB  SSD 存储这 1 种配置，售价 6299 元。这一价格较其 27 英寸兄弟型号要便宜 200 元

其机身与屏幕厚度一致，薄至 13mm；底座较上代减薄 38%；屏幕支持类纸书体验；配备可升降与俯仰调节的屏幕支架；集成 5MP 摄像头、Harman 2.0 音箱；提供柔和氛围灯；标配无线键鼠。

I/O 方面，该一体机预留第二 M.2 SSD 盘位，支持 Wi-Fi，拥有 2 个 USB-C 20Gbps、4 个 USB-A 10Gbps、1 个 1GbE RJ-45、1 个 HDMI 2.1 (TMDS) in&out、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

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关键词：联想一体机

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