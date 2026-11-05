华为智慧音频桌面小组件正式上线，支持 HarmonyOS、iOS、Android 系统

IT之家 11 月 5 日消息，华为官方今日宣布，智慧音频桌面小组件正式上线，可查看电量、选择降噪模式、开关空间音频，支持 HarmonyOS、iOS、Android 系统。

IT之家注：华为智慧音频 App 早在去年 3 月便上架了苹果 App Store。用户通过该应用配对耳机后可体验音效设置、头动控制、查找设备等功能，同时 App 内置操作指南和常见问题处理方法等知识服务。

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文章提到华为智慧音频 App“早在去年 3 月便上架了苹果 App Store”，具体时间为 2025 年 3 月 11 日，上线于 2025 年 3 月 10 日，版本号 1.0.0.301，应用大小约 67MB，当时已适配 FreeBuds Studio、Eyewear 系列、FreeBuds 数字系列、FreeArc、FreeClip 等 24 款音频类设备（含耳机、眼镜产品），起初仅适配 iPhone。

此次桌面小组件针对不同形态的耳机进行了专属适配：华为 FreeClip 2 耳夹耳机可显示耳机本体与充电盒的剩余电量；华为 FreeBuds 7 悦彰耳机支持在“关闭”“透传”“降噪”多档位之间切换；华为 FreeBuds Pro 5 悦彰耳机则提供“关闭”“固定”“头部跟踪”三种空间音频模式的快捷选择。在设置路径上，Android 用户可长按桌面 > 添加小部件 > 华为智慧音频 > 电量；iOS 用户可长按桌面 > 编辑 > 添加小组件 > 智慧音频 > 空间音频；HarmonyOS 用户及通用场景可长按智慧音频 App，进入“卡片” > “噪声控制”添加至桌面。

华为智慧音频是一款面向华为蓝牙音频设备用户、用于快捷连接和管理华为耳机与眼镜的应用，提供设备管理、音效设置、固件更新等功能，以及操作指南、常见问题处理方法等知识服务。单台耳机最多可配对 10 台设备，在 iOS、Android 系统下也能轻松配对，并支持耳机电量查看、噪声控制、高清空间音频、华为悦彰音效、耳机查找、弹窗主题切换、手势控制与头部控制等功能。

文中提及的几款耳机中，华为 FreeBuds 7 悦彰耳机于 2026 年 9 月 7 日发布，定价 999 元起，搭载自研第三代音频 AI 芯片，支持 4.6Mbps 母带级无损音频传输与半入耳主动降噪；华为 FreeBuds Pro 5 悦彰耳机则为旗舰级产品，配备双擎 AI 感知降噪与不限设备的空间音频能力。