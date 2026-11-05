华为 nova 12/13 系列获 HarmonyOS 7.0.0.111 升级，iPhone 双机互联、互助通信共享功能下放

IT之家 11 月 5 日消息，华为官方今日宣布，nova 12 系列、nova 13 系列手机不限量开放鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111SP10 版本升级（设置 > 搜索“软件更新”> 检查更新），并同时开放 6.1.0.145、4.2.0.208 → 7.0.0.111SP10 升级尝鲜活动升级链路。
IT之家注意到，新版本下放了 iPhone 双机互联、互助通信共享等功能。完整更新日志如下：
【通信共享】
通信共享功能再升级，手机与搭载 HarmonyOS 7 的手机、平板、鸿蒙电脑之间支持多人互助通信共享，通过碰一碰或者登录同一华为账号共享网络建立互助网络，在移动网络信号弱或网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验
【系统】
1. 支持通过 iPhone 的“鸿蒙星河互联”应用与 iPhone 互联，实现消息相互流转 / 设备相互查找 / 网络共享
2. 新增实况窗分享功能，实况窗卡片左滑后点击分享按钮，可通过华为分享、畅连等场景分享至联系人 (部分应用实况窗支持)
3. 支持应用将关键信息以悬浮窗口、悬浮胶囊、固定滚动条、横幅卡片形态常驻屏幕，以便实时关注与便捷操作，如实时跟踪股票动态，实现全场景轻量化盯盘 (部分应用支持)
4. 优化部分场景系统稳定性
【相机】
优化相机拍摄后点击缩略图预览的使用体验
【图库】
优化图库稳定性及部分界面的显示效果
【蓝牙】
优化部分蓝牙场景的使用体验