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华为鸿蒙 HarmonyOS 7 系统“星闪耳返”功能上线，手机自带音乐 App + 播控中心可体验

2026/11/1 19:02:33 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 11 月 1 日消息，华为在 10 月底面向 Mate 80 / 70 / 60、Pura 80 / 70 等系列机型推送了最新的鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 版本升级，带来了与 iPhone 双机互联，实况窗分享等功能。

▲ IT之家开箱：华为 Mate 80 Pro Max 风驰版图赏

IT之家实测发现，部分机型（如 Mate 80 Pro Max 等，Mate 90 系列等此前已支持）在更新该版本后上线了“星闪耳返”功能 —— 当开启 K 歌模式的时候，在录的声音上传到手机的同时，耳机播放录到的声音，支持实时听到自己的 K 歌效果。

事实上，耳返功能并不是首次上线，在今年 7 月前后发布的系统版本中，华为就上线耳机耳返功能，但当时仅支持连接有线耳机。此次 111 版本更新后，支持了更多机型搭配星闪耳机使用。目前，该功能已支持华为音乐、全民 K 歌等（网易云音乐不支持该功能），需搭配 FreeBuds 7 耳机使用。使用方法如下：

  • 打开手机的星闪™开关：设置 > 星闪和蓝牙；

  • 点击已配对设备内带星闪™图标的耳机名称，即可完成星闪连接

  • 进入 K 歌应用后耳机自动进入 K 歌模式，无需手动操作；也可以下拉手机状态栏，打开音乐 App，进入播控中心，左滑进入播控歌词界面，点击左下角耳返功能选择音效后打开耳返功能。

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关键词：星闪耳返华为HarmonyOS鸿蒙HarmonyOS 7

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