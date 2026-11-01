华为鸿蒙 HarmonyOS 7 系统“星闪耳返”功能上线，手机自带音乐 App + 播控中心可体验

IT之家 11 月 1 日消息，华为在 10 月底面向 Mate 80 / 70 / 60、Pura 80 / 70 等系列机型推送了最新的鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 版本升级，带来了与 iPhone 双机互联，实况窗分享等功能。

▲ IT之家开箱：华为 Mate 80 Pro Max 风驰版图赏

IT之家实测发现，部分机型（如 Mate 80 Pro Max 等，Mate 90 系列等此前已支持）在更新该版本后上线了“星闪耳返”功能 —— 当开启 K 歌模式的时候，在录的声音上传到手机的同时，耳机播放录到的声音，支持实时听到自己的 K 歌效果。

事实上，耳返功能并不是首次上线，在今年 7 月前后发布的系统版本中，华为就上线耳机耳返功能，但当时仅支持连接有线耳机。此次 111 版本更新后，支持了更多机型搭配星闪耳机使用。目前，该功能已支持华为音乐、全民 K 歌等（网易云音乐不支持该功能），需搭配 FreeBuds 7 耳机使用。使用方法如下：